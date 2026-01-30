Il faut dire que si les ventes des Model 3 et Model Y sont très solides, celles des Model S et Model X se font de plus en plus discrètes depuis plusieurs années déjà.

Au point que Tesla ne communique même plus de chiffres détaillés à leur sujet : leurs volumes, à l’instar de ceux du Cybertruck, sont désormais regroupés dans la catégorie « Autres modèles », qui ne dépasserait pas les 30 000 unités écoulées.