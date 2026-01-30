Durant sa conférence portant sur les résultats financiers du quatrième trimestre 2025, Tesla a confirmé l'arrêt de la production à venir de deux modèles qui ont fait l'histoire de la marque électrique américaine.
L’aventure touche à sa fin pour deux icônes de Tesla. Lancées respectivement en 2012 et 2015, les Model S et Model X ont incarné l’ambition haut de gamme du constructeur américain, avec une berline électrique sportive et luxueuse d’un côté, ainsi qu'un SUV futuriste aux célèbres portes papillons de l’autre.
La fin pour les Tesla Model S et Model X
Elon Musk l’a confirmé en direct lors de la présentation des derniers résultats financiers : la production des Model S et Model X prendra fin courant 2026. Une décision qui marque un tournant pour le moins stratégique pour le constructeur américain.
En toile de fond, Tesla entend recentrer ses priorités industrielles et technologiques sur ses modèles les plus populaires, les Model 3 et Model Y, tout en libérant des ressources pour accélérer le développement d'autres projets clés, dont la plateforme robotique Optimus.
Prorité aux robots Optimus dans l'usine de Fremont
Il faut dire que si les ventes des Model 3 et Model Y sont très solides, celles des Model S et Model X se font de plus en plus discrètes depuis plusieurs années déjà.
Au point que Tesla ne communique même plus de chiffres détaillés à leur sujet : leurs volumes, à l’instar de ceux du Cybertruck, sont désormais regroupés dans la catégorie « Autres modèles », qui ne dépasserait pas les 30 000 unités écoulées.
Dans ce contexte, la priorité du constructeur va clairement à la rentabilité. Tesla entend ainsi optimiser ses capacités industrielles pour répondre à la demande soutenue des Model 3 et Model Y, sans mobiliser des ressources sur des véhicules davantage perçus comme des vitrines technologiques.
L’usine de Fremont, en Californie, devrait ainsi se recentrer sur la production des robots Optimus une fois celle de la berline et du SUV définitivement arrêtée, prévue à la fin du second trimestre 2026.
Pour ce qui est des Model Y et Model 3, rappelons qu'Elon Musk a récemment annoncé une « nouveauté » visant à rendre payantes certaines fonctions liées directement à la sécurité active des véhicules, avec un loyer fixé à 99 dollars/mois.