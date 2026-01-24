L'information est tombée ce jeudi sans communiqué de presse tapageur, et pour cause : elle est difficile à défendre. Jusqu'à présent, tout acheteur de Model 3 ou Model Y bénéficiait de l'Autopilot basique, un duo comprenant le régulateur de vitesse dynamique et l'assistance au maintien de cap. C’est fini. Si le régulateur reste de série, la capacité de la voiture à tourner le volant pour rester entre les lignes disparaît de l'offre standard pour les nouveaux acheteurs.

La pilule est particulièrement difficile à avaler quand on regarde la facture. Pour récupérer cette fonction de base, le client n'a plus d'autre choix que de souscrire à l'abonnement FSD (Capacité de conduite entièrement autonome) « Supervisé ». Le tarif ? 99 dollars par mois. Vous avez bien lu : Tesla demande désormais un loyer mensuel, soit près de 1 200 dollars par an, pour une assistance que Toyota ou Honda intègrent de série dans une Corolla à 25 000 dollars. Cette suppression concerne pour l'instant les États-Unis et le Canada, mais comme nous l'avons vu avec la suppression des capteurs ultrasons, ce qui commence outre-Atlantique finit souvent par débarquer sur nos routes européennes.