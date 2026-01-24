Après avoir supprimé les radars et les capteurs, Tesla s’attaque à l’indispensable. Le maintien dans la voie, pilier de la sécurité moderne, passe derrière un mur payant. Une décision mesquine qui transforme une fonction vitale en luxe par abonnement.
Vous pensiez que la sécurité active était un acquis sur une voiture à plus de 40 000 euros ? Détrompez-vous. La firme d'Elon Musk vient de discrètement mettre à jour son configurateur nord-américain, et la nouvelle a l'effet d'une douche froide. Pour comprendre cette décision, il faut oublier la logique de sécurité routière et sortir sa calculatrice, car le constructeur texan vient de franchir une ligne rouge que peu de concurrents auraient osé frôler.
Le braquage de l'Autopilot
L'information est tombée ce jeudi sans communiqué de presse tapageur, et pour cause : elle est difficile à défendre. Jusqu'à présent, tout acheteur de Model 3 ou Model Y bénéficiait de l'Autopilot basique, un duo comprenant le régulateur de vitesse dynamique et l'assistance au maintien de cap. C’est fini. Si le régulateur reste de série, la capacité de la voiture à tourner le volant pour rester entre les lignes disparaît de l'offre standard pour les nouveaux acheteurs.
La pilule est particulièrement difficile à avaler quand on regarde la facture. Pour récupérer cette fonction de base, le client n'a plus d'autre choix que de souscrire à l'abonnement FSD (Capacité de conduite entièrement autonome) « Supervisé ». Le tarif ? 99 dollars par mois. Vous avez bien lu : Tesla demande désormais un loyer mensuel, soit près de 1 200 dollars par an, pour une assistance que Toyota ou Honda intègrent de série dans une Corolla à 25 000 dollars. Cette suppression concerne pour l'instant les États-Unis et le Canada, mais comme nous l'avons vu avec la suppression des capteurs ultrasons, ce qui commence outre-Atlantique finit souvent par débarquer sur nos routes européennes.
La dictature de l'abonnement
Ce mouvement n'a rien d'un hasard technique ou d'une contrainte matérielle. C'est une stratégie commerciale agressive qui intervient moins de deux semaines après la fin de la possibilité d'acheter le FSD en paiement unique. En forçant la main des utilisateurs pour des fonctions élémentaires, Elon Musk cherche désespérément à gonfler ses chiffres d'abonnements récurrents. Certains analystes y voient une course aux 10 millions d'abonnés FSD, une condition sine qua non pour débloquer certaines tranches de son colossal plan de rémunération validé par les actionnaires.
La manœuvre est risquée. En retirant l'assistance au maintien de cap, Tesla ne se contente pas de dévaluer ses véhicules, la marque crée une aberration sur le marché. Elle propose désormais des voitures premium moins bien équipées en sécurité active que des modèles d'entrée de gamme généralistes. Le message envoyé aux consommateurs est brutal : la sécurité n'est plus un standard, c'est une option. Pire, Elon Musk a déjà prévenu sur X (ex-Twitter) que ce tarif de 99 dollars n'était pas gravé dans le marbre et augmenterait à mesure que le système s'améliorerait. On se retrouve donc avec un service basique, dont le prix est indexé sur des promesses de conduite autonome qui se font attendre depuis des années.