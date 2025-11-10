L'homme en charge du Cybertruck chez Tesla quitte le navire. Serait-ce la conséquence d'un échec commercial flagrant ?
Après de nombreux retards, le Cybertruck, ce véhicule électrique « bâti pour l'apocalypse » est entré en production de masse en novembre 2023. Deux ans plus tard, le bilan n'est pas vraiment flatteur pour Elon Musk : au troisième trimestre 2025, seulement 5 385 Cybertruck ont été écoulés, contre plus de 14 000 sur la même période en 2024, soit une dégringolade de 63 %.
Un pur produit Tesla
C'est dans ce contexte que Siddhant Awasthi annonce son départ de chez Tesla, où il a gravi presque tous les échelons. Après avoir travaillé sur un programme scolaire consacré à l'Hyperloop, il a effectué un stage chez le constructeur et l'a rejoint dès la fin de ses études en 2018.
Devenu responsable ingénierie deux années plus tard, il a finalement été nommé responsable technique senior chargé de l'architecture 48 volts du Cybertruck. Il a ainsi supervisé l'ensemble du programme, de la phase d'ingénierie à la production à grande échelle, en dirigeant les efforts en matière de stratégie produit, d'amélioration de la qualité et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, indique-t-il sur son profil LinkedIn.
« J'ai récemment pris l'une des décisions les plus difficiles de ma vie en quittant Tesla après une aventure incroyable. Il y a huit ans, lorsque j'ai commencé comme stagiaire, je n'aurais jamais imaginé avoir un jour l'opportunité de diriger le programme Cybertruck et de le concrétiser », écrit-il dans une publication sur X.com.
« Les véhicules Tesla sont des systèmes incroyablement complexes qui ne sont souvent pas reconnus à leur juste valeur, mais j'ai pu constater de mes propres yeux à quel point ils ont changé la vie de nos clients, de mes amis et de ma famille, en apportant une réelle valeur ajoutée et, surtout, en améliorant la sécurité », poursuit-il.
La crise pour le Cybertruck ?
Si la raison de ce départ n'a pas été spécifiée, il ne serait pas étonnant qu'il soit lié au bide du Cybertruck. La semaine dernière, le véhicule faisait face à son 10e rappel depuis sa commercialisation, cette fois car la barre lumineuse que l'on peut ajouter sur son toit risque de se détacher et de provoquer un accident.
En décembre 2024, Tesla mettait même à l'arrêt la production du Cybertruck dans son usine à Austin, dans le Texas, en raison d'une demande trop basse. La situation est telle qu'Elon Musk achèterait de nombreux modèles pour qu'ils soient utilisés par ses autres entreprises, xAI et SpaceX. Pour l'heure, on ignore qui va remplacer Siddhant Awasthi, ou s'il aura un remplaçant.