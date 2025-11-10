« Les véhicules Tesla sont des systèmes incroyablement complexes qui ne sont souvent pas reconnus à leur juste valeur, mais j'ai pu constater de mes propres yeux à quel point ils ont changé la vie de nos clients, de mes amis et de ma famille, en apportant une réelle valeur ajoutée et, surtout, en améliorant la sécurité », poursuit-il.