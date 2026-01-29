Audi enterre les écrans interminables. Son directeur du design les juge « excessifs » et appelle au retour des boutons physiques. Mercedes crie au scandale.
Massimo Frascella, responsable du design chez Audi depuis l'été 2024, ne mâche pas ses mots. Cet Italien qui a fait les beaux jours du Land Rover Defender avant de rejoindre Ingolstadt vient de lâcher une charge contre les écrans démesurés qui colonisent les habitacles modernes. Pour lui, ces dalles tactiles qui s'étirent sur toute la largeur du tableau de bord relèvent de « la technologie pour la technologie ». Vous pensiez que tout contrôler du bout du doigt était un progrès ? Frascella affirme le contraire.
Une gifle pour Mercedes et ses Hyperscreen
L'argument imparable de Frascella ? La « tactilité », ce fameux « clic Audi » qui a forgé la réputation de la marque allemande, doit reprendre ses droits. Le Concept C, ce coupé électrique biplace dévoilé en septembre 2025 à Munich, incarne cette philosophie : un écran pliable de 10,4 pouces qui disparaît quand on n'en a pas besoin, et des commandes en aluminium anodisé partout ailleurs.
La sortie du designer n'est pas passée inaperçue chez la concurrence. Gorden Wagener, patron du design de Mercedes-Benz, a réagi avec une brutalité rare : l'intérieur du Concept C « ressemble à quelque chose dessiné en 1995 » et contient « trop peu de technologie ». Pourtant, le responsable logiciel de Mercedes a récemment admis que les boutons physiques étaient « souvent plus rapides et plus sûrs » à utiliser, évoquant la « mémoire musculaire ».
Cette contradiction interne révèle l'embarras de Stuttgart face à son Hyperscreen, cette dalle de verre incurvée qui traverse tout le tableau de bord. Si elle impressionne en concession, les retours du terrain sont plus nuancés : éblouissements en plein soleil, traces de doigts permanentes, et des fonctions de base enfouies dans des menus.
L'Europe siffle la fin de la récré
L'offensive d'Audi tombe à point nommé. À partir de janvier 2026, Euro NCAP durcit drastiquement ses critères de notation. Les constructeurs qui relèguent des fonctions essentielles (essuie-glaces, clignotants, warning) à un écran tactile perdront des points précieux. L'organisme européen pointe du doigt un risque réel : détourner le regard de la route plus de deux secondes suffit à provoquer un accident.
Cette nouvelle réglementation valorisera désormais la « clarté et la facilité d'utilisation » des commandes physiques. Les clubs automobiles allemands ont déjà mesuré que les interfaces multi-écrans sont plus lentes à manipuler qu'une simple rangée de boutons. Le message est clair : ce qui brille en photo marketing peut se transformer en piège mortel sur autoroute.