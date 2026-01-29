L'argument imparable de Frascella ? La « tactilité », ce fameux « clic Audi » qui a forgé la réputation de la marque allemande, doit reprendre ses droits. Le Concept C, ce coupé électrique biplace dévoilé en septembre 2025 à Munich, incarne cette philosophie : un écran pliable de 10,4 pouces qui disparaît quand on n'en a pas besoin, et des commandes en aluminium anodisé partout ailleurs.

La sortie du designer n'est pas passée inaperçue chez la concurrence. Gorden Wagener, patron du design de Mercedes-Benz, a réagi avec une brutalité rare : l'intérieur du Concept C « ressemble à quelque chose dessiné en 1995 » et contient « trop peu de technologie ». Pourtant, le responsable logiciel de Mercedes a récemment admis que les boutons physiques étaient « souvent plus rapides et plus sûrs » à utiliser, évoquant la « mémoire musculaire ».