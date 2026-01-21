Pour une partie croissante des automobilistes, l’heure est au retour à une certaine forme de simplicité. Cela se traduit d’abord au volant, où de nombreuses aides à la conduite sont désormais perçues comme trop envahissantes, mais aussi à bord, avec une préférence marquée pour des commandes physiques, plus intuitives, plutôt que pour le tout tactile.

Une évolution des attentes que certains constructeurs commencent à intégrer. Volkswagen, par exemple, en tiendra compte avec sa future ID. Polo, pensée pour offrir une expérience de conduite plus lisible et moins surchargée.