Volkswagen a officialisé une nouvelle évolution de sa petite compacte électrique, ambassadrice de la gamme ID. au sein de la marque allemande, à savoir une certaine ID.3 Neo, qui sera disponible dans le courant de l'année.
Lancée en 2019, la Volkswagen ID.3 a déjà eu droit à un premier restylage il y 3 ans, et va s'offrir une nouvelle évolution en 2026. En plus d'une refonte esthétique, ce nouveau modèle va également bénéficier de nombreuses évolutions et autres nouveautés technologiques, de quoi s'autoriser à adopter le suffixe « Neo ».
La Volkswagen ID.3 en mode Neo
Il y a quelques jours, Volkswagen annonçait fièrement avoir livré son deux millionième véhicule électrique, 13 ans après s'être lancé dans la course à la voiture zéro émission, à savoir une ID.3 produite dans l'usine de Zwickau. Tout un symbole.
Et alors que le constructeur allemand a récemment évoqué le futur de sa gamme Golf, voilà que Volkswagen confirme une version Neo de son actuelle ID.3. Côté design, cette évolution se traduit par une face avant revue, marquée notamment par une calandre légèrement abaissée et redessinée. L'arrière fait lui aussi l'objet de quelques optimisations.
L’objectif est ici de moderniser l’ensemble, tout en réaffirmant une identité visuelle plus « typiquement Volkswagen ». La marque cherche ainsi à s’éloigner du style parfois jugé trop futuriste associé aux véhicules électriques, au profit d’une approche contemporaine bien sûr, mais aussi plus classique et familière. Une voiture plus « normale » en somme.
De nombreuses nouveautés également à bord
Les nouveaux modèles de la gamme ID., dont cette ID.3 Neo, inaugurent également le système d’infodivertissement Innovision, désormais enrichi d’une boutique d’applications intégrée. Accessible depuis l’In-Car Shop, ce nouvel app store permet de télécharger librement de nouveaux services, comme on le fait sur son smartphone.
Autre nouveauté proposée en option : la clé numérique. Compatible avec un smartphone ou une montre connectée, elle permet d’accéder au véhicule de manière pratique sans recourir systématiquement à la clé physique. Cette dernière devrait toutefois être disponible en option.
Enfin, Volkswagen fait aussi évoluer l’ergonomie à bord, puisque les futurs modèles ID. adopteront désormais des boutons physiques sur le volant, destinés à rendre l’utilisation des différentes fonctions plus intuitive au quotidien. Un retour aux fondamentaux donc, que l'on retrouvera aussi sur la future ID.Polo.
La nouvelle ID.3 Neo fera également la part belle à la technologie « One Pedal », pour un freinage intelligent (et récupérateur d'énergie), sans oublier le Travel Assist qui va lui aussi bénéficier de diverses optimisations. La fonction V2L (Vehicle to Load) est également de la partie, permettant d'alimenter des appareils externes avec une puissance en mesure d'atteindre 3,6 kW.
Cette nouvelle Volkswagen ID.3 Neo sera présentée plus en détail en avril prochain, avec possiblement une nouvelle motorisation 140 kW en vue (et peut-être aussi une nouvelle batterie 58 kWh).