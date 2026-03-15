Les nouveaux modèles de la gamme ID., dont cette ID.3 Neo, inaugurent également le système d’infodivertissement Innovision, désormais enrichi d’une boutique d’applications intégrée. Accessible depuis l’In-Car Shop, ce nouvel app store permet de télécharger librement de nouveaux services, comme on le fait sur son smartphone.

Autre nouveauté proposée en option : la clé numérique. Compatible avec un smartphone ou une montre connectée, elle permet d’accéder au véhicule de manière pratique sans recourir systématiquement à la clé physique. Cette dernière devrait toutefois être disponible en option.