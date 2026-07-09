En effet, entre la Renault 5 E-Tech, la Citroën ë-C3 ou encore les futures citadines électriques du groupe Stellantis, le segment est devenu l'un des plus stratégiques du marché. Avec cette ID. Polo Trend, Volkswagen montre qu'il ne compte pas laisser le terrain libre et entend bien faire de sa nouvelle citadine un véritable modèle destiné à tous, à l'image de la Polo thermique avant elle. Ouverture du carnet de commandes prévue ce 15 juillet.