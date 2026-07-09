Quelques semaines après avoir officialisé le retour de la Polo sous la forme d'une citadine 100% électrique, Volkswagen passe à l'offensive commerciale avec la nouvelle version Trend, désormais disponible à partir de 24 995€.
Volkswagen ne veut plus seulement séduire avec des concepts ou des annonces. Après avoir levé le voile sur sa nouvelle ID. Polo, appelée à succéder à l'emblématique citadine thermique, le constructeur allemand ouvre désormais les commandes de sa version d'entrée de gamme, baptisée Trend.
Comme nous l'évoquions en mai dernier, cette ID. Polo marque un tournant dans la stratégie électrique de Volkswagen. Exit les dénominations purement numériques, puisque la marque renoue avec un nom emblématique, fort de plus de 20 millions d'exemplaires vendus et de 50 ans d'existence, tout en conservant le préfixe « ID. » pour identifier ses modèles électriques.
Une ID. Polo enfin fidèle à la promesse des 25 000€
Avec un tarif de départ fixé à 24 995€ pour cette nouvelle version Trend, Volkswagen respecte son engagement de proposer une citadine électrique sous la barre symbolique des 25 000€. Un positionnement loin d'être anodin sur un marché où les modèles abordables restent évidemment très prisés.
Cette finition Trend reprend l'essentiel de ce qui fait l'intérêt de la nouvelle ID. Polo. On retrouve notamment une batterie LFP de 37 kWh (contre un bloc NMC de 52 kWh pour la version Life) soit une autonomie d'environ 330 km, ainsi qu'un moteur électrique de 116 chevaux, largement suffisant pour un usage urbain et périurbain.
Malgré son positionnement, Volkswagen n'a pas sacrifié les équipements essentiels. La dotation comprend notamment un écran tactile central de 12,9" (32,8 cm de diagonale), le IQ Cockpit de 10,2" (25,9 cm), les principales aides à la conduite, la climatisation automatique ou encore les services connectés de la marque. Une proposition cohérente face à une concurrence qui se muscle rapidement sur le segment des citadines électriques.
Un leasing à 199 euros pour attirer les automobilistes
Sur le terrain du financement aussi, Volkswagen entend frapper fort. Le constructeur met en avant une offre de location longue durée à 199€/mois sans apport, sur 37 mois et 30 000 kilomètres.
Dans les faits, il convient de préciser cette mensualité est obtenue en intégrant le montant maximal de la prime CEE, ce qui signifie que tous les acheteurs ne pourront pas forcément bénéficier de ces conditions exactes. Pour autant, Volkswagen cherche clairement à rendre son modèle accessible au plus grand nombre, notamment ceux lorgnant sur une R5 ou une 208 électrique.
En effet, entre la Renault 5 E-Tech, la Citroën ë-C3 ou encore les futures citadines électriques du groupe Stellantis, le segment est devenu l'un des plus stratégiques du marché. Avec cette ID. Polo Trend, Volkswagen montre qu'il ne compte pas laisser le terrain libre et entend bien faire de sa nouvelle citadine un véritable modèle destiné à tous, à l'image de la Polo thermique avant elle. Ouverture du carnet de commandes prévue ce 15 juillet.