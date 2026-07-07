Avec la nouvelle série spéciale Tonic, Citroën enrichit l’offre de sa citadine électrique, sans faire exploser la facture. Une version qui ajoute certains équipements parmi les plus en vue, tout en conservant un positionnement tarifaire particulièrement agressif.
Il faut bien l’admettre, la promesse de la voiture électrique abordable se résume très souvent à pas mal de compromis, certains parfois difficiles à accepter. Équipements réduits au strict minimum, présentation austère, connectivité limitée, autonomie faiblarde… Pour contenir les prix, les constructeurs ont souvent taillé dans les prestations.
Comme évoqué par Automobile-Propre, avec la nouvelle ë-C3 Tonic, Citroën tente un exercice d’équilibriste, en ajoutant une série spéciale qui vient se glisser entre les versions existantes, avec l’ambition de séduire les automobilistes attirés par l’électrique, mais pas pour autant enclins à faire des concessions sur le confort d’utilisation. Le tout à partir de 21 090€, soit un tarif qui reste parmi les plus compétitifs du marché.
Une finition mieux équipée, sans s’éloigner de l’esprit « low cost »
La nouvelle Citroën ë-C3 Tonic repose sur la finition You, jusqu’ici considérée comme le point d’entrée de la gamme électrique. Mais contrairement à cette dernière, elle corrige d’emblée l’un de ses principaux points faibles, à savoir l’absence d’un véritable écran multimédia.
Citroën installe ici un écran tactile de 10 pouces (compatible Apple CarPlay et Android Auto), soit 25 cm de diagonale, là où la version You se contente d’un support pour téléphone et d’une application dédiée. La dotation s’enrichit également d'une caméra de recul, de jantes acier 16" au design spécifique, ainsi que d'une présentation extérieure plus valorisante avec toit bi-ton, barres de toit, becquet arrière, touches de couleur Yellow Lemon et badge Tonic.
À cela s’ajoute une planche de bord avec insert textile, issue du niveau Plus, qui renforce la perception de qualité et le confort visuel.
L’objectif est clair et assumé, Citroën veut proposer une voiture qui donne moins l’impression d’être une version d’appel, tout en limitant la hausse de prix. L’écart avec la finition You reste ainsi contenu (20 390 €), ce qui renforce l’intérêt de cette nouvelle déclinaison pour les acheteurs à la recherche du meilleur rapport équipement/prix.
Deux batteries pour répondre à deux usages
Comme le reste de la gamme, la Citroën ë-C3 Tonic est disponible avec deux niveaux d’autonomie. La version Autonomie urbaine embarque une batterie de 30 kWh pour une autonomie annoncée de 206 km WLTP, avec une recharge rapide culminant à 30 kW. Elle s’adresse avant tout aux (petits) trajets du quotidien.
Pour les conducteurs amenés à quitter régulièrement la ville, Citroën propose également une déclinaison Autonomie confort, laquelle repose sur une batterie de 44 kWh, qui porte l’autonomie à 309 km WLTP et accepte jusqu’à 100 kW en recharge rapide, réduisant sensiblement les temps d’arrêt sur les longs trajets. Son tarif débute à 24 550 euros.
Avec cette série spéciale, Citroën affine donc sa recette plutôt que de la révolutionner. La marque conserve l’un des tickets d’entrée les plus accessibles du marché tout en supprimant quelques concessions qui pouvaient freiner certains acheteurs. Une manière de rendre sa petite électrique plus désirable… sans renier sa philosophie d’origine.