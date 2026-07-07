Citroën installe ici un écran tactile de 10 pouces (compatible Apple CarPlay et Android Auto), soit 25 cm de diagonale, là où la version You se contente d’un support pour téléphone et d’une application dédiée. La dotation s’enrichit également d'une caméra de recul, de jantes acier 16" au design spécifique, ainsi que d'une présentation extérieure plus valorisante avec toit bi-ton, barres de toit, becquet arrière, touches de couleur Yellow Lemon et badge Tonic.

À cela s’ajoute une planche de bord avec insert textile, issue du niveau Plus, qui renforce la perception de qualité et le confort visuel.