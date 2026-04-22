C'est donc l'arrivée de la Twingo E-Tech, début avril, qui a précipité les choses. Renault lançait sa citadine à 19 490 euros catalogue, soit 13 750 euros avec la prime CEE maximale, et bousculait au passage un segment que Citroën occupait seul depuis plusieurs mois. La réponse ne s'est pas fait attendre, Citroën a répondu en quelques jours, d'abord à 13 490 euros, puis à 12 990 euros.

Mais pendant des années, la pression sur les prix des citadines électriques abordables venait du pays du Soleil levant, pas de l'Hexagone. Là, deux marques françaises s'affrontent directement, et les tarifs s'effondrent en quelques jours plutôt qu'en quelques mois. C'est inédit et surtout, une aubaine pour celui qui tiendra le volant in fine.

Pour autant, les deux modèles ne s'adressent pas exactement au même acheteur. La Twingo annonce 263 km d'autonomie WLTP, contre 205 km pour la ë-C3, et la recharge rapide DC jusqu'à 50 kW y est disponible en option à 500 euros. Sur la C3, cette option existe aussi mais plafonne à 30 kW. Côté gabarit, la ë-C3 mesure 4,01 mètres contre 3,78 mètres pour la Twingo, un sacré avantage au quotidien quand on prend régulièrement des passagers à l'arrière, que ce soient les enfants ou les collègues en covoiturage.

Xavier Chardon va-t-il enfin faire pencher le coeur et le portefeuille des automobilistes vers ses versions citadines électriques plutôt que thermiques avec ces enchères vers le bas ?