Citroën prépare le retour d’une icône populaire, pensée pour l’ère électrique, avec la 2 CV qui souhaite revenir, non pas comme un simple objet nostalgique, mais comme une vraie remise au goût du jour.
Citroën officialise l’arrivée d’un nouveau modèle directement inspiré de la mythique Citroën 2 CV. Pour le constructeur, il s'agit de remettre sur le devant de la scène une philosophie automobile qui a marqué l’histoire, à savoir rendre la mobilité (électrique) simple, accessible et maligne, avec une fabrication en Europe et un tarif qui devrait être inférieur à 15 000€ selon Automobile-Propre.
La 2 CV revisitée pour l’ère électrique
Dans un contexte de transition électrique et de contraintes urbaines toujours plus fortes, Citroën veut repositionner l’idée même de « voiture populaire » avec sa future 2 CV zéro émission. Le constructeur tient à proposer avant tout un véhicule électrique abordable, pensé pour les usages quotidiens, sans céder à la surenchère technologique.
« Réinventer la 2 CV de demain est un défi et une responsabilité immenses. La 2 CV d’origine n’a jamais été conçue pour devenir une icône. Elle l’est devenue parce qu’elle offrait plus de liberté aux gens. La nouvelle 2 CV perpétuera cet esprit, non pas par nostalgie, mais en réinventant sa simplicité et son accessibilité pour le monde d’aujourd’hui » explique Xavier Chardon, CEO de Citroën.
Le néo-rétro, nouvelle tendance automobile
Ce projet s’inscrit dans une tendance désormais bien installée, à savoir le néo-rétro électrique. Depuis quelques années, plusieurs constructeurs automobiles revisitent leurs icônes pour séduire une clientèle en quête de repères autant que d’innovation.
La Renault 5 E-Tech en est l’un des meilleurs exemples, tout comme Renault 4 E-Tech, qui transpose une légende populaire dans un format plus contemporain. Sans parler du revival de la Renault Twingo, ou même plus récemment de la Volkswagen ID.Polo, qui mise elle aussi (mais dans une moindre mesure) sur le côté populaire de son appellation historique.
Dans ce paysage, la future 2 CV électrique promet de ne pas chercher seulement à capitaliser sur une nostalgie, mais plutôt sur l'esprit original. Elle vise à contribuer à « l’émergence d’une nouvelle catégorie de petits véhicules électriques abordables, offrant une plus grande liberté de mouvement sans compromis sur la personnalité ou l’attrait. »
Reste à savoir comment Citroën traduira concrètement cette promesse, et comment le constructeur parviendra à trouver ce juste équilibre entre héritage et modernité.
Le premier concept-car devrait être exhibé au prochain Mondial de Paris en fin d'année, tandis que le véhicule arriverait en concessions dans le courant de l'année 2028.