Après l’ID.3 Neo, Volkswagen lève le voile sur la très attendue ID. Polo, version 100 % électrique de l’un des modèles les plus emblématiques de son histoire (qui compte plus de 20 millions d’exemplaires vendus dans le monde). À partir de 24 995 €… mais pas tout de suite.
La « Polo », un nom bien connu des automobilistes, souvent chargé de souvenirs, qui s’inscrit désormais dans une nouvelle ère avec la toute nouvelle ID. Polo. Bien décidé à revisiter son héritage, le constructeur allemand mise sur un design à la fois familier et intemporel, tout en intégrant une motorisation 100% électrique, adaptée aux enjeux actuels. À cela s’ajoutent des innovations technologiques bien pensées, sans tomber dans la surenchère. Le tout, avec une promesse toujours aussi centrale, à savoir offrir un rapport qualité-prix solide, fidèle à l’ADN de la marque.
La Volkswagen Polo est de retour (en version électrique)
Avec ses 4,05 mètres de long, l’ID. Polo s’inscrit dans le segment des compactes tout en tirant pleinement parti de la plateforme MEB+, dont elle exploite l’architecture pour maximiser l’espace à bord.
Selon le constructeur, cela permet de profiter d’un empattement plus généreux, d’une habitabilité optimisée et d'un coffre en nette hausse (par rapport au modèle thermique), passant de 351 à 441 litres.
Premier modèle de série à adopter le nouveau langage stylistique « Pure Positive » imaginé par Andreas Mindt, elle affiche des proportions équilibrées et des lignes épurées, agrémentées en prime d’un petit clin d’œil assumé à la première Golf à travers le dessin de sa custode.
« Ce nouveau modèle est une authentique Volkswagen qui se reconnaît au premier coup d'œil », explique le constructeur, désireux de faire revivre les grands noms du passé au travers de sa gamme électrique ID.
La citadine électrique inaugure aussi la fonction Vehicle-to-Load chez Volkswagen, permettant d’alimenter des appareils externes jusqu’à 3,6 kW, pratique pour recharger un vélo électrique ou accompagner des activités en plein air. Une fonction que l’on retrouve également sur la récente ID.3 Neo du constructeur allemand.
Sous le capot, la nouvelle ID. Polo mise sur une nouvelle transmission avant électrique et une offre mécanique structurée autour de trois niveaux de puissance, de 116 à 211 ch.
Les deux premières déclinaisons s’appuient sur une batterie LFP de 37 kWh, capable de récupérer de 10 à 80 % d’énergie en une vingtaine de minutes sur borne rapide, pour une autonomie annoncée jusqu’à 329 km. La version la plus musclée, elle, se pare d’une batterie NMC de 52 kWh, plus généreuse donc, et permettant de viser jusqu’à 455 km sans recharge.
À bord, face au conducteur, on retrouve un Digital Cockpit de 10« qui prend place dans l’axe du regard, complété au centre par un large écran tactile de 13 » dédié au système d’infodivertissement Innovision.
Moderne dans son approche, l’ensemble n’oublie pas ses racines, avec de nombreux boutons d’une part, mais aussi la possibilité d’adopter un affichage rétro inspiré directement de la Golf I restylée, pour une touche de nostalgie bien sentie.
« A partir de 24 995 euros », mais pas au lancement
À l'heure actuelle toutefois, seules les versions haut de gamme Life et Style sont proposées en guise de modèles « de lancement », et forcément, les prix s’en ressentent, comme le souligne Automobile Propre.
Ainsi, la nouvelle Volkswagen ID. Polo est proposée à partir de 35 820 € en finition Life et 39 490 € en version Style. A terme, on pourra mettre la main sur la finition entrée de gamme Trend, avec une batterie de 37 kWh, au prix de 24 995 €, avec des commandes qui devraient ouvrir au mois de septembre.
Enfin, pour les amateurs de sportivité, rappelons qu’une version GTI de 166 kW (soit 226 ch) est également prévue au programme.