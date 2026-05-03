Avec ses 4,05 mètres de long, l’ID. Polo s’inscrit dans le segment des compactes tout en tirant pleinement parti de la plateforme MEB+, dont elle exploite l’architecture pour maximiser l’espace à bord.

Selon le constructeur, cela permet de profiter d’un empattement plus généreux, d’une habitabilité optimisée et d'un coffre en nette hausse (par rapport au modèle thermique), passant de 351 à 441 litres.