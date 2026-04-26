Le constructeur automobile Smart a présenté celle qui viendra remplacer la célèbre Fortwo dans quelques mois, et avec son Concept #2, la marque signe un retour aux sources forcément très attendu.
Dans le cadre du Salon de l’Auto de Pékin 2026, Smart a profité de son événement « Change of Perspectives » pour dévoiler les grandes lignes de son futur. Après une incursion peu convaincante sur le segment des SUV, la marque opère un retour aux sources et remet au centre de sa réflexion ce qui a fait son succès à son lancement il y a bientôt 30 ans, à savoir une vision compacte, agile et résolument urbaine de l’automobile.
Smart revient à ses racines avec le Concept #2
Après s’être très (trop ?) éloigné de son ADN avec les modèles #3 et #5, davantage orientés vers le segment des SUV, Smart amorce un retour stratégique vers ce qui a fait son succès. Avec le Concept #2, la marque esquisse les contours d’une pure citadine électrique de série et renoue clairement avec l’esprit des premières Fortwo, pensées avant tout pour la jungle urbaine comme le relatent nos confrères de Vroom.
Entièrement imaginé par les équipes de Mercedes-Benz Global Design, ce concept adopte une philosophie baptisée « Function becomes Fashion ».
L’idée est ici de dépasser le simple cadre utilitaire de la micro-citadine (ce Concept #2 affiche seulement 2,79 mètres de longueur) pour en faire un objet à la fois pratique, désirable et distinctif. Un positionnement qui vise à « élever la citadine au-delà de la simple utilité » indique la marque.
Une plateforme inédite pour une citadine nouvelle génération
Sous sa silhouette ultra compacte, le Concept #2 repose sur une toute nouvelle architecture électrique développée en interne, baptisée ECA (pour Electric Compact Architecture). Cette base technique servira de fondation au futur modèle de série, appelé à incarner une réinterprétation moderne de la célèbre citadine deux places.
Côté performances, Smart annonce « de nouvelles références en matière de performances électriques », avec une autonomie avoisinant les 300 kilomètres et une recharge rapide capable de passer de 10 à 80% en moins de 20 minutes.
Le concept embarque également la technologie Vehicle-to-Load (V2L), permettant d’alimenter des appareils externes, ce qui constitue forcément un atout supplémentaire pour un usage urbain polyvalent.
Enfin, la marque met en avant une agilité particulièrement soignée, avec un rayon de braquage de seulement 6,95 mètres. De quoi promettre des manœuvres simplifiées dans les environnements les plus contraints.
Très attendue, la version de série de la smart #2, héritière directe de la Fortwo, sera officiellement dévoilée lors du Mondial de l’Auto de Paris en octobre 2026.