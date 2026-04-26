Côté performances, Smart annonce « de nouvelles références en matière de performances électriques », avec une autonomie avoisinant les 300 kilomètres et une recharge rapide capable de passer de 10 à 80% en moins de 20 minutes.

Le concept embarque également la technologie Vehicle-to-Load (V2L), permettant d’alimenter des appareils externes, ce qui constitue forcément un atout supplémentaire pour un usage urbain polyvalent.