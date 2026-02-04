De manière à alléger son catalogue, en retirant notamment la petite A1 et le SUV Q2, Audi devrait bientôt ressusciter un nouveau modèle qui compilera le meilleur des deux mondes : l'A2 (en version e-tron).
Au début des années 2000, Audi osait tout avec son étonnante A2 : aluminium, aérodynamique léchée (avec un coefficient de traînée de 0,25), sobriété avant l’heure… Une forme d'OVNI technologique, sans doute un peu trop en avance pour séduire selon certains. Visionnaire pour les uns, incomprise pour le grand public, l’Audi A2 reste l’exemple parfait d’une innovation brillante sur le papier… mais boudée.
L'Audi A2 bientôt de retour en version e-tron
Ces derniers mois, les équipes d'Audi ont pu tester un nouveau prototype sur le circuit du Nürburgring. L'occasion de découvrir un modèle très particulier, très inspiré des modèles Volkswagen ID.3 et Cupra Born, avec une nouvelle création qui ne serait ni totalement une berline, ni totalement un SUV.
Pour divers observateurs, cela ne fait aucun doute, il s'agit bien du prototype de la future Audi A2 e-tron, laquelle pourrait être officialisée dans les prochains mois, et vraisemblablement lors du prochain Mondial de l'Automobile en octobre.
Rappelons qu'Audi a récemment plaidé en faveur d'un retour à ces bons vieux boutons physiques, à l'instar de Volkswagen qui va, à compter de sa future ID.Polo, revenir à des intérieurs qui ne joueront plus la carte de la surenchère technologique et tactile.
À partir de 231 ch, et en propulsion uniquement
Reposant sur la plateforme MEB, cette hypothétique Audi A2 e-tron pourrait se décliner en plusieurs motorisations électriques, avec une version d’entrée de gamme de 231 chevaux, ainsi que deux déclinaisons plus ambitieuses culminant à 286 et 326 chevaux.
Côté technique, elle embarquerait une batterie de 82 kWh, promettant une autonomie proche des 600 km. La transmission intégrale ne serait toutefois pas de la partie, Audi privilégiant une architecture à propulsion. L’objectif est clair : faire de cette A2 e-tron le modèle électrique le plus accessible de la gamme.
Pour rappel, l’Audi A2 a fêté récemment ses 25 ans. Sa version 1.2 TDI reste célèbre pour avoir été la première voiture quatre portes 3 litres au monde. Malgré son avance technologique et une offre variée, le modèle n’a jamais rencontré son public, poussant Audi à stopper sa production en 2005, après environ 176 000 exemplaires assemblés.