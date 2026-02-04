Pour divers observateurs, cela ne fait aucun doute, il s'agit bien du prototype de la future Audi A2 e-tron, laquelle pourrait être officialisée dans les prochains mois, et vraisemblablement lors du prochain Mondial de l'Automobile en octobre.

Rappelons qu'Audi a récemment plaidé en faveur d'un retour à ces bons vieux boutons physiques, à l'instar de Volkswagen qui va, à compter de sa future ID.Polo, revenir à des intérieurs qui ne joueront plus la carte de la surenchère technologique et tactile.