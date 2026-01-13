Audi peut se frotter les mains, son E5 Sportback électrique a été élue Voiture de l'Année 2026 en Chine, et oui, il s'agit du première modèle « de la petite soeur d'Audi » (exclusive au marché chinois).
Présentée lors du Salon de Shanghai durant l'été 2025, l'Audi E5 Sportback n'est pas une Audi comme les autres. Cette sportback électrique est en effet le premier modèle de la marque AUDI, soit une marque spécialement dédiée au marché chinois, l'E5 Sportback constituant le premier modèle de cette gamme.
L'AUDI E5 Sportback élue "Car of the Year" en Chine
Alors que la Mercedes CLA vient récemment de rafler le précieux sésame en Europe, en Chine, c'est donc l'E5 Sportback d'AUDI qui s'adjuge le titre de « Car of the Year ». Une sportive 100% électrique, principalement « made in China », et réservée au marché chinois, avec un ticket d'entrée fixé à seulement 28 500 euros pour la version de base.
« Alliant l'excellence de l'ingénierie Audi à l'écosystème d'innovation numérique chinois, l'AUDI E5 Sportback répond avec succès aux attentes de nouveaux segments de clientèle chinois » explique le constructeur allemand.
Pour Audi, il s'agissait de se positionner de manière distinctive sur le marché chinois des véhicules électriques premium, en réunissant le meilleur des deux mondes. Pari gagné donc !
Pas une Audi, mais une AUDI
L’AUDI E5 Sportback est un fastback 100% électrique qui se distingue par ses proportions élancées et des performances de premier plan. Le modèle peut atteindre une puissance maximale de 579 kW et revendique jusqu’à 770 km d’autonomie selon la configuration.
Quatre motorisations figurent au catalogue, en propulsion ou avec transmission intégrale Quattro, avec un 0 à 100 km/h annoncé en 3,4 secondes pour les versions les plus performantes. La plateforme est chinoise, les batteries proviennent de chez CATL (entreprise chinoise), la conduite semi-autonome de chez Momenta (développeur chinois), tandis que ByteDance a supervisé l'assistant vocal intégré.
Le véhicule repose sur la nouvelle plateforme Advanced Digitized Platform (ADP), conçue pour accompagner l’évolution des usages numériques. Une architecture qui permet selon le constructeur « l’intégration de services de connectivité avancés », sans oublier bien sûr la prise en charge de mises à jour logicielles à distance, couvrant l’ensemble des systèmes embarqués.
En novembre dernier, c'est le concept AUDI E SUV qui a été présenté comme le deuxième concept-car de la marque, illustrant l'ambition d'AUDI de devenir pionnière sur le segment des SUV premium 100 % électriques. L'AUDI E7X, modèle de série dérivé du concept E SUV, sera lancée en 2026.