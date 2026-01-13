« Alliant l'excellence de l'ingénierie Audi à l'écosystème d'innovation numérique chinois, l'AUDI E5 Sportback répond avec succès aux attentes de nouveaux segments de clientèle chinois » explique le constructeur allemand.

Pour Audi, il s'agissait de se positionner de manière distinctive sur le marché chinois des véhicules électriques premium, en réunissant le meilleur des deux mondes. Pari gagné donc !