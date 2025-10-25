Deux versions du BYD ATTO 2 DM-i seront disponibles dès son lancement, chacune proposant des configurations de batterie et de motorisation distinctes. Le constructeur chinois promet ainsi différentes autonomies, ainsi que des niveaux de puissance adaptés à des usages variés, de la conduite urbaine quotidienne aux trajets plus longs.

Sur le plan du design, BYD annonce avoir pris soin de différencier cette version hybride rechargeable de l’ATTO 2 100% électrique. Le modèle adopte notamment une calandre avant élargie, un bouclier redessiné avec de nouveaux éléments décoratifs sur la partie inférieure, et des ailes épurées débarrassées de leurs prises d’air latérales.