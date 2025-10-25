Le constructeur chinois BYD n'est pas peu fier d'annoncer le lancement en Europe de son dernier modèle, doté de la technologie Super Hybride avec
Dual Mode : l’ATTO 2 DM-i.
Depuis son arrivée sur le marché français en juin 2023, BYD poursuit une croissance fulgurante. Dès juillet dernier, avec 5 908 véhicules particuliers immatriculés, le constructeur dépassait déjà son total annuel de 2024 (5 415 unités). Une performance impressionnante qui confirme l’ascension rapide du géant chinois sur le marché automobile hexagonal, qui ne compte pas (du tout) s'arrêter là.
Un SUV doté d'une autonomie de 1 020 km !
Porté par le succès de son SEAL U DM-i, l'un des modèles hybrides rechargeables les plus vendus sur plusieurs marchés européens, la marque BYD présente son nouveau ATTO 2 DM-i, qui compte bien « redéfinir le segment des SUV compacts. »
Un SUV doté de la technologie Super Hybride avec Dual Mode, qui permet de parcourir jusqu'à 90 km en mode tout électrique. Le constructeur promet que la motorisation DM-i (pour Dual Mode intelligent) permet d'optimiser la consommation sur les trajets longue distance, avec une autonomie combinée (thermique + électrique) en mesure d'atteindre jusqu'à 1020 km.
Deux versions, un design revu et une teinte exclusive
Deux versions du BYD ATTO 2 DM-i seront disponibles dès son lancement, chacune proposant des configurations de batterie et de motorisation distinctes. Le constructeur chinois promet ainsi différentes autonomies, ainsi que des niveaux de puissance adaptés à des usages variés, de la conduite urbaine quotidienne aux trajets plus longs.
Sur le plan du design, BYD annonce avoir pris soin de différencier cette version hybride rechargeable de l’ATTO 2 100% électrique. Le modèle adopte notamment une calandre avant élargie, un bouclier redessiné avec de nouveaux éléments décoratifs sur la partie inférieure, et des ailes épurées débarrassées de leurs prises d’air latérales.
À l’arrière, le badge du hayon évolue légèrement, renforçant l’identité visuelle propre à cette déclinaison DM-i. Pour compléter cette évolution stylistique, BYD introduira une nouvelle teinte exclusive baptisée Midnight Blue, réservée à cette version DM-i.
Le BYD ATTO 2 DM-i fait ses premiers pas sur le Vieux Continent cette semaine à l’occasion des Fleet Europe Days, organisés au Luxembourg. Le SUV hybride rechargeable sera ensuite officiellement présenté à la presse en novembre.
Les commandes ouvriront dans la foulée, avec des livraisons attendues pour le premier trimestre 2026.