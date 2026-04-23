Les performances sont telles que, pour ceux qui ne veulent pas attendre ces quelques six minutes, il est possible de ne charger cette batterie qu'une minute, pour voir sa capacité passer de 10 à 35%. Et il est aussi intéressant de remarquer que cette batterie atteint les 80% cette fois en trois minutes et 44 secondes.

Enfin, même en conditions de grand froid, la recharge se fait assez rapidement. À une température de -30°C, atteindre les 98% de charge prendra neuf minutes. Et pour l'entreprise, la batterie Shenxing gardera 90% de sa capacité après 1000 cycles de recharge ultra-rapide.

Pour atteindre ce niveau, CATL a développé une batterie avec une résistance interne la plus faible au monde pour la recharge ultra-rapide, atteignant les 0,25 milliohm (50% plus bas que la moyenne du secteur). Une autre technologie permet elle d'améliorer la capacité de refroidissement de cette batterie de 20%. L'avenir ?