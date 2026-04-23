Et si l'un des problèmes majeurs des véhicules électriques venait d'être résolu ? C'est ce qu'affirme CATL, avec sa batterie de recharge ultra-rapide !
Si les grands noms des véhicules électriques sont Tesla ou BYD, l'acteur presque hégémonique des batteries électriques qui équipent ces voitures est le Chinois CATL. Un groupe qui multiplie les innovations dans son secteur, comme celle qui pourrait permettre à une batterie de garder sa charge dans des conditions de grand froid. Et une nouvelle innovation pourrait cette fois réduire considérablement le temps de charge d'une batterie.
Une nouvelle batterie de CATL charge de 10 à 98% en un peu plus de six minutes
Il existe encore quelques écueils qui font que les voitures thermiques apparaissent à beaucoup encore préférables aux véhicules électriques. Parmi ceux-ci, le temps de recharge, beaucoup plus important qu'un passage rapide à la pompe. Mais, ça pourrait être du passé.
En effet, CATL vient de présenter sa batterie au lithium fer phosphate Shenxing, de troisième génération. Une fois branchée à une source d'alimentation, elle voit sa capacité passer de 10 à 98% en six minutes et 27 secondes.
Des performances obtenues par plusieurs améliorations clés dans le refroidissement et dans la résistance
Les performances sont telles que, pour ceux qui ne veulent pas attendre ces quelques six minutes, il est possible de ne charger cette batterie qu'une minute, pour voir sa capacité passer de 10 à 35%. Et il est aussi intéressant de remarquer que cette batterie atteint les 80% cette fois en trois minutes et 44 secondes.
Enfin, même en conditions de grand froid, la recharge se fait assez rapidement. À une température de -30°C, atteindre les 98% de charge prendra neuf minutes. Et pour l'entreprise, la batterie Shenxing gardera 90% de sa capacité après 1000 cycles de recharge ultra-rapide.
Pour atteindre ce niveau, CATL a développé une batterie avec une résistance interne la plus faible au monde pour la recharge ultra-rapide, atteignant les 0,25 milliohm (50% plus bas que la moyenne du secteur). Une autre technologie permet elle d'améliorer la capacité de refroidissement de cette batterie de 20%. L'avenir ?