Changan Automobile et CATL ont présenté le 5 février 2026 le premier véhicule électrique de série au monde équipé d'une batterie sodium-ion. À -40 °C, elle conserve plus de 90 % de sa capacité — un chiffre impossible à atteindre pour une batterie lithium-ion standard.
25 % d'autonomie en moins à -9 °C. Consumer Reports a mesuré cette perte lors de tests hivernaux à 110 km/h sur des véhicules électriques actuels. À -30 °C, une batterie lithium-fer-phosphate perd bien davantage. Pour des millions de conducteurs en Scandinavie, au Canada ou en Russie, c'est souvent la raison principale de ne pas franchir le pas vers l'électrique.
C'est sans doute la raison pour laquelle à Yakeshi, en Mongolie-Intérieure — région aux hivers parmi les plus rudes de Chine — Changan Automobile et CATL ont présenté la Nevo A06, première berline de grande série propulsée par une batterie sodium-ion. Pas un prototype. Un véhicule dont la commercialisation est prévue mi-2026 sur le marché chinois. La batterie Naxtra de CATL délivre presque trois fois plus de puissance de décharge qu'une LFP équivalente à -30 °C, avec une alimentation stable jusqu'à -50 °C, et plus de 90 % de capacité conservée à -40 °C.
Une matière première que personne ne contrôle
Le sodium ne dépend d'aucune tension géopolitique. Le lithium vient d'Australie, du Chili et de Chine. Le cobalt, à 70 % de République démocratique du Congo. Le sodium, lui, est l'un des éléments les plus abondants sur Terre. Pour les constructeurs européens ou américains qui cherchent à desserrer leur dépendance aux matières premières sous pression, l'arrivée du Nevo A06 en production de série est donc une bonne nouvelle.
CATL a investi près de 10 milliards de yuans sur ce dossier depuis 2016, avec 300 chercheurs et près de 300 000 cellules de test. La densité énergétique atteinte — 175 Wh/kg — n'égale pas encore les meilleures cellules NMC, mais elle permet déjà de dépasser les 400 km d'autonomie en cycle CLTC. CATL projette 500 à 600 km quand la chaîne de production aura atteint son rythme.
CATL fournit déjà Tesla et Volkswagen
CATL est le premier fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques, avec des contrats actifs chez Tesla, Volkswagen, BMW ou Stellantis. La technologie Naxtra ne va donc pas rester cantonnée aux marques du groupe Changan — Avatr, Deepal, Qiyuan, UNI. Si les performances en conditions extrêmes tiennent en production de masse, CATL a tous les leviers pour proposer cette chimie à ses clients occidentaux. Gao Huan, directeur technique de la division e-car de CATL, parle déjà d'un « écosystème à double chimie » au sein duquel sodium-ion et lithium-ion coexistent selon les usages et les marchés.
CATL prévoit plus de 3 000 stations d'échange de batteries dans 140 villes chinoises, dont plus de 600 dans les régions nordiques les plus froides. Aucune date n'est confirmée pour les marchés occidentaux.