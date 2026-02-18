25 % d'autonomie en moins à -9 °C. Consumer Reports a mesuré cette perte lors de tests hivernaux à 110 km/h sur des véhicules électriques actuels. À -30 °C, une batterie lithium-fer-phosphate perd bien davantage. Pour des millions de conducteurs en Scandinavie, au Canada ou en Russie, c'est souvent la raison principale de ne pas franchir le pas vers l'électrique.

C'est sans doute la raison pour laquelle à Yakeshi, en Mongolie-Intérieure — région aux hivers parmi les plus rudes de Chine — Changan Automobile et CATL ont présenté la Nevo A06, première berline de grande série propulsée par une batterie sodium-ion. Pas un prototype. Un véhicule dont la commercialisation est prévue mi-2026 sur le marché chinois. La batterie Naxtra de CATL délivre presque trois fois plus de puissance de décharge qu'une LFP équivalente à -30 °C, avec une alimentation stable jusqu'à -50 °C, et plus de 90 % de capacité conservée à -40 °C.