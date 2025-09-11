CATL vient de valider la certification nationale GB 38031-2025 pour sa batterie sodium-ion Naxtra . La production de masse doit commencer en décembre 2025 et les premiers modèles équipés seront les Choco-swap.
C'est encore tout chaud. CATL a annoncé le 5 septembre que sa batterie sodium-ion Naxtra avait validé la certification nationale GB 38031-2025. Cette norme entrera en vigueur le 1er juillet 2026 et fixe des critères de sécurité pour les batteries de traction dans les véhicules électriques. Les tests ont été réalisés par le Centre chinois de technologie et de recherche automobiles et ont porté sur la diffusion thermique, la résistance aux impacts par le bas et les cycles de charge rapide. La Naxtra a passé tous ces tests. Elle conserve 90 % de sa capacité jusqu’à −40 °C, atteint une densité énergétique de 175 Wh/kg, fournit une autonomie de 500 km et dépasse 10 000 cycles de vie. CATL prévoit une production de masse dès décembre 2025 et le déploiement initial sur les modèles Choco-swap. En parallèle, le réseau Chocolate compte déjà 512 stations dans 34 villes et espère 1 000 implantations d’ici fin 2025.
CATL obtient la première certification nationale pour une batterie sodium-ion et détaille ses caractéristiques
La Naxtra est la première batterie sodium-ion au monde à obtenir la certification GB 38031-2025. Les essais ont couvert plusieurs critères. Le CATARC a testé la diffusion thermique, les impacts par le dessous et les cycles de charge rapide. La batterie a satisfait à tous les points examinés.
Les informations publiées par CATL indiquent que la Naxtra conserve 90 % de sa capacité jusqu’à −40 °C. Sa densité énergétique est de 175 Wh/kg. La batterie propose 500 km d’autonomie et plus de 10 000 cycles de vie. Les pointes de charge peuvent atteindre 5 °C. Selon l’entreprise, ces caractéristiques sont comparables à celles des batteries lithium-fer-phosphate.
La certification GB 38031-2025 doit entrer en application le 1er juillet 2026. Les essais ont été réalisés avant cette date, et CATL indique que la batterie répond aux exigences prévues par la norme.
La production de masse de la Naxtra et le déploiement du réseau Chocolate
CATL prévoit de lancer la production industrielle de la Naxtra en décembre 2025. Le premier déploiement concerne les modèles Choco-swap, conçus pour l’échange rapide de batteries. L’annonce a été faite en avril et précise que ces véhicules bénéficieront de la nouvelle batterie.
Le réseau Chocolate est un système de stations permettant aux utilisateurs d’échanger rapidement les batteries de leurs véhicules Choco-swap. Fin août 2025, 105 nouvelles stations ont été ajoutées et 103 ont été activées. Au total, le réseau compte 512 stations dans 34 villes. CATL annonce un objectif de 1 000 stations d’ici la fin de l’année.
Chaque station permet aux utilisateurs de procéder à l’échange de batteries pour leurs véhicules Choco-swap. Le développement des stations suit la montée en production de la Naxtra. Le calendrier indique que la production industrielle et le réseau de stations évoluent simultanément.