La Naxtra est la première batterie sodium-ion au monde à obtenir la certification GB 38031-2025. Les essais ont couvert plusieurs critères. Le CATARC a testé la diffusion thermique, les impacts par le dessous et les cycles de charge rapide. La batterie a satisfait à tous les points examinés.

Les informations publiées par CATL indiquent que la Naxtra conserve 90 % de sa capacité jusqu’à −40 °C. Sa densité énergétique est de 175 Wh/kg. La batterie propose 500 km d’autonomie et plus de 10 000 cycles de vie. Les pointes de charge peuvent atteindre 5 °C. Selon l’entreprise, ces caractéristiques sont comparables à celles des batteries lithium-fer-phosphate.

La certification GB 38031-2025 doit entrer en application le 1er juillet 2026. Les essais ont été réalisés avant cette date, et CATL indique que la batterie répond aux exigences prévues par la norme.