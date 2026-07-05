Volkswagen pourrait bientôt fabriquer en Allemagne des voitures pensées d'abord pour la Chine. Selon le média allemand Handelsblatt, le groupe étudie pour la première fois l'importation, puis une éventuelle production européenne, de modèles développés avec ses partenaires chinois. Il y a quelques années, une telle piste aurait presque sonné comme une provocation. L'industrie allemande regardait alors la Chine comme un marché à conquérir, pas comme un laboratoire capable d'inspirer ses propres usines.

La Chine comme raccourci industriel

Ce projet répond à un problème concret pour l'entreprise de Wolfsbourg. Le constructeur doit mieux occuper certaines usines sous-utilisées, accélérer sur l'électrique et réduire ses délais de développement. Or, les partenaires chinois de Volkswagen ont déjà développé des modèles électriques complets avec leur base technique et leurs logiciels, pour un marché qui avance beaucoup plus vite que l'Europe. Les reprendre permettrait à VW de gagner du temps, un raccourci industriel totalement impensable il y a encore quelques années.

La piste est notamment défendue par Olaf Lies, ministre-président de la Basse-Saxe, région actionnaire de Volkswagen. « Nous rapatrions donc nos propres véhicules dans nos usines ici, avec nos partenaires, pour les y produire », a-t-il expliqué à Deutsche Presse-Agentur, l'agence de presse allemande DPA. Une manière de présenter l'opération non comme une délocalisation à l'envers, mais comme un moyen de remplir les usines allemandes, de sécuriser l'emploi et de faire revenir en Allemagne des modèles pensés avec des partenaires chinois.