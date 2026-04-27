Son deuxième véhicule, le SUV YU7, taillé pour rivaliser avec le Tesla Model Y, a quant à lui engrangé 200 000 précommandes en seulement trois minutes lors de son lancement l'an dernier. Concrètement, les ventes de la marque sont comparables à celles de Tesla en Chine. À tel point que la demande dépasse même les capacités de production de son usine de Pékin, qui sort pourtant une voiture toutes les 76 secondes grâce à un taux d'automatisation de 91 %.