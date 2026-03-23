Le géant chinois du smartphone se mue rapidement en monstre de l'automobile électrique. En atteste encore le lancement de la nouvelle génération de son SU7 !
L'aventure continue du côté des voitures électriques chez Xiaomi. Le groupe chinois nous a ainsi présenté il y a peu la nouvelle génération de son hit, le SU7, qui a notamment pour particularité d'afficher une autonomie phénoménale, bien au-delà de ce que peut faire un Tesla. Et ces performances impressionnantes sur le papier ont tendance à se transformer en performances commerciales bien réelles !
Xiaomi vend 15 000 véhicules en 34 minutes
Il y a des chiffres toujours très impressionnants qui peuvent nous venir de Chine, du fait notamment de son marché intérieur gigantesque, soutenu par une classe moyenne estimée à près de 400 millions d'individus. Un chiffre qu'il faudra garder en tête pour comprendre la folie de la statistique communiquée aujourd'hui par Xiaomi.
Le groupe vient en effet d'annoncer qu'à peine 34 minutes après que la nouvelle version de son SU7 soit devenue accessible à l'achat en Chine, elle avait déjà reçu tout simplement 15 000 commandes de véhicules ! Autant dire qu'il y a une jolie poussée de départ pour l'entreprise, si elle souhaite faire encore mieux que l'an dernier.
Le constructeur chinois est habitué aux départs canon
L'an dernier, Xiaomi avait réussi à vendre plus de 400 000 véhicules électriques. Et cette année il vise un objectif de 550 000 véhicules commercialisés, ce qui semble possible quand on voit les débuts de la nouvelle génération du SU7.
Il faut aussi noter que ce n'est pas la première fois que Xiaomi connaît un départ canon. Le meilleur exemple à ce jour date du lancement de son autre modèle, le YU7, à la fin du mois de juin dernier. Xiaomi avait alors annoncé avoir reçu quelque 200 000 commandes en trois minutes, un chiffre qui a ensuite monté jusqu'à 289 000 sur l'ensemble de la première heure.