Il y a des chiffres toujours très impressionnants qui peuvent nous venir de Chine, du fait notamment de son marché intérieur gigantesque, soutenu par une classe moyenne estimée à près de 400 millions d'individus. Un chiffre qu'il faudra garder en tête pour comprendre la folie de la statistique communiquée aujourd'hui par Xiaomi.

Le groupe vient en effet d'annoncer qu'à peine 34 minutes après que la nouvelle version de son SU7 soit devenue accessible à l'achat en Chine, elle avait déjà reçu tout simplement 15 000 commandes de véhicules ! Autant dire qu'il y a une jolie poussée de départ pour l'entreprise, si elle souhaite faire encore mieux que l'an dernier.