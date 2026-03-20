Xiaomi continue d'impressionner au niveau des véhicules électriques. Au point même de pouvoir se placer au dessus de Tesla avec son nouveau modèle.
Il y a deux ans, peu auraient cru à un succès de Xiaomi dans le secteur des véhicules électriques. Et pourtant, le géant, à la base plutôt spécialisé dans les smartphones, a déjà sorti deux modèles, et a accumulé pour la seule année 2025 près de 400 000 véhicules livrés. Une montée en puissance qui devrait continuer encore durant l'année actuelle, comme nous le montre ce nouveau modèle, qui présente des performances exceptionnelles.
Xiaomi sort une nouvelle berline avec une autonomie de plus 900 kilomètres
La berline Xiaomi SU7 a très rapidement été un hit lors de sa sortie. De quoi pousser le géant chinois à renouveler l'expérience, et nous annoncer le lancement d'une V2 de ce véhicule, qui a, l'an dernier, été plus acheté même en Chine que la Tesla Model 3, avec 258 000 voitures écoulés. Une nouvelle version qui va mettre à mal l'entreprise d'Elon Musk.
En effet, si niveau design, on voit peu de changements apparaître, il y a une différence fondamentale qui saute par contre aux yeux : son autonomie. Le Xiaomi SU7 nouvelles générations compte ainsi trois modèles, dont un an qui explose tout à ce niveau : la version standard, avec 720 km d'autonomie ; la version Max, avec 835 km ; et enfin la version Pro et son autonomie de 902 kilomètres !
Un moteur V6s Plus qui offre une accélération de 0 à 100 km/h en 3,08 secondes
Autant dire que l'on a là un argument de taille que Xiaomi ne devrait pas manquer de répéter pour montrer être à la hauteur (voire meilleur) que la marque emblématique du secteur. Niveau performances, on peut aussi noter que le véhicule embarque un moteur V6s Plus qui permet de passer de 0 à 100 km/h en 3,08 secondes, et peut monter jusqu'à 265 km/h.
Une nouveauté, il faut le noter, que Xiaomi commercialise à des prix attractifs. La version standard est affichée à 219 000 yuans (environ 27 460 euros), quand la version Pro est à 249 900 yuans (environ 31 340 euros) et la version Max à 303 900 yuans (près de 38 115 euros). Aura-t-on la chance de voir arriver ce modèle l'an prochain, quand Xiaomi va commencer à se développer chez nous en Europe ?