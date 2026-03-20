La berline Xiaomi SU7 a très rapidement été un hit lors de sa sortie. De quoi pousser le géant chinois à renouveler l'expérience, et nous annoncer le lancement d'une V2 de ce véhicule, qui a, l'an dernier, été plus acheté même en Chine que la Tesla Model 3, avec 258 000 voitures écoulés. Une nouvelle version qui va mettre à mal l'entreprise d'Elon Musk.

En effet, si niveau design, on voit peu de changements apparaître, il y a une différence fondamentale qui saute par contre aux yeux : son autonomie. Le Xiaomi SU7 nouvelles générations compte ainsi trois modèles, dont un an qui explose tout à ce niveau : la version standard, avec 720 km d'autonomie ; la version Max, avec 835 km ; et enfin la version Pro et son autonomie de 902 kilomètres !