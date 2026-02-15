Parce qu'il n'y a pas que la SU7 dans la vie de Xiaomu, en Chine, le constructeur prépare le lancement d'une nouvelle version haute performance de son très populaire SUV électrique YU7, décliné en version GT.
Alors que la berline ultra-sportive SU7 n'en finit plus de faire parler d'elle, Xiaomi a récemment laissé fuiter quelques informations concernant son YU7 GT, au travers du ministère chinois de l'Industrie et de l'Information. On y découvre un SUV qui devrait briller par son look affûté, mais aussi par ses performances, avec une puissance… de 1 000 chevaux !
Il n'y a pas que la SU7 chez Xiaomi
En 2025, Xiaomi a franchi un cap symbolique en dépassant les 400 000 véhicules électriques livrés. Un résultat porté en partie par la berline SU7, mais aussi par le YU7, un SUV conçu pour venir jouer sur les plates-bandes du très populaire Tesla Model Y.
Avec sa déclinaison GT, le constructeur chinois élève encore le niveau de performance. Cette version adopte une transmission intégrale reposant sur deux moteurs électriques : un bloc de 288 kW sur l’essieu avant et un second de 450 kW à l’arrière. L’ensemble développe ainsi une puissance cumulée de 738 kW, contre 508 kW « seulement » pour le YU7 Max.
Un Xiaomi YU7 plus musclé que jamais
Côté design, le YU7 GT entend clairement se distinguer de la version « standard ». Il inaugure une finition entièrement noire, associée à un bouclier avant redessiné, aux lignes plus agressives.
La partie arrière n’est pas en reste, avec l’apparition d’un nouveau diffuseur surmonté d’un discret aileron. L’ensemble gagne en prestance, et le SUV adopte des dimensions visuellement plus imposantes, des jantes et des pneumatiques élargis, ainsi que des étriers de frein peints en rouge. Sportif, donc.
À ce stade, Xiaomi n’a pas encore officialisé le tarif de son nouveau YU7 GT. Selon les premières estimations, ce SUV pourrait être lancé en Chine autour de 60 000 euros, soit environ 20 000 euros de plus que la version de base.
Dans le cadre de son expansion internationale, attendue à partir de 2027, Xiaomi prévoit de déployer les SU7 et YU7 hors de ses frontières. Reste à savoir si cette déclinaison GT, résolument sportive, fera elle aussi partie du voyage, mais force est d'admettre que celle-ci est particulièrement séduisante, non ?