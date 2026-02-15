La partie arrière n’est pas en reste, avec l’apparition d’un nouveau diffuseur surmonté d’un discret aileron. L’ensemble gagne en prestance, et le SUV adopte des dimensions visuellement plus imposantes, des jantes et des pneumatiques élargis, ainsi que des étriers de frein peints en rouge. Sportif, donc.

À ce stade, Xiaomi n’a pas encore officialisé le tarif de son nouveau YU7 GT. Selon les premières estimations, ce SUV pourrait être lancé en Chine autour de 60 000 euros, soit environ 20 000 euros de plus que la version de base.

Dans le cadre de son expansion internationale, attendue à partir de 2027, Xiaomi prévoit de déployer les SU7 et YU7 hors de ses frontières. Reste à savoir si cette déclinaison GT, résolument sportive, fera elle aussi partie du voyage, mais force est d'admettre que celle-ci est particulièrement séduisante, non ?