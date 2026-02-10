La scène choisie par le constructeur automobile italien n’avait rien d’anodin. Depuis le 27ᵉ étage du gratte-ciel dominant la baie de San Francisco, Ferrari a officialisé le nom de son modèle électrique, jusqu'alors désigné en interne sous le code « 244 ». John Elkann, président de Ferrari, a expliqué que l’appellation « Luce » faisait référence au dôme illuminé du gratte-ciel californien. En plus du nom donné à son nouveau modèle, la marque italienne en a également profité pour dévoiler l’habitacle. Ferrari s’est pour cela entourée de références du design industriel.

Est-il vraiment encore nécessaire de présenter Jony Ive et Marc Newson ? Le premier a largement contribué à façonner l’identité visuelle d’Apple pendant deux décennies, avec des produits comme l’iMac, l’iPod ou l’iPhone. Le second partage la même attention portée aux matériaux, au détail et au minimalisme fonctionnel. Le projet a mobilisé une soixantaine de créatifs pendant plus de quatre ans. Ferrari a par ailleurs précisé que la silhouette extérieure du véhicule, encore tenue secrète, sera dévoilée au mois de mai.