Le légendaire designer d'Apple, Jony Ive, s'est associé à Marc Newson pour imaginer l'intérieur de la première Ferrari 100% électrique. Présentée il y a quelques jours à San Francisco, cette collaboration entre la Silicon Valley et Maranello donne un premier aperçu de la vision de Ferrari pour l’électrique.
Le 3 février dernier, au sommet de la tour Transamerica Company, Ferrari a levé le voile sur l'intérieur de sa première voiture électrique. Face à la baie de San Francisco, Jony Ive et Marc Newson, les deux stars du design mondial réunies au sein du studio LoveFrom, ont présenté le fruit de plusieurs années de travail acharné. Baptisé Luce, ce modèle marque un « virage » esthétique et technologique pour la marque au cheval cabré.
Ferrari s’entoure de deux figures majeures du design pour sa première voiture électrique
La scène choisie par le constructeur automobile italien n’avait rien d’anodin. Depuis le 27ᵉ étage du gratte-ciel dominant la baie de San Francisco, Ferrari a officialisé le nom de son modèle électrique, jusqu'alors désigné en interne sous le code « 244 ». John Elkann, président de Ferrari, a expliqué que l’appellation « Luce » faisait référence au dôme illuminé du gratte-ciel californien. En plus du nom donné à son nouveau modèle, la marque italienne en a également profité pour dévoiler l’habitacle. Ferrari s’est pour cela entourée de références du design industriel.
Est-il vraiment encore nécessaire de présenter Jony Ive et Marc Newson ? Le premier a largement contribué à façonner l’identité visuelle d’Apple pendant deux décennies, avec des produits comme l’iMac, l’iPod ou l’iPhone. Le second partage la même attention portée aux matériaux, au détail et au minimalisme fonctionnel. Le projet a mobilisé une soixantaine de créatifs pendant plus de quatre ans. Ferrari a par ailleurs précisé que la silhouette extérieure du véhicule, encore tenue secrète, sera dévoilée au mois de mai.
Quand l'héritage de Ferrari dialogue avec les codes d'Apple
À l'intérieur, la Ferrari Luce repose sur une planche de bord volontairement épurée, dominée par des écrans aux formes arrondies rappelant les codes du design et des interfaces développés chez Apple. Le bloc d’instrumentation, solidaire du volant, affiche trois cadrans à aiguilles évoquant les compteurs historiques de la marque italienne, tout en intégrant un écran central de 12,86 pouces gradué jusqu’à 320 km/h.
Deux écrans latéraux fournissent des informations liées aux forces subies par le véhicule et à la gestion de la puissance électrique. Ces paramètres sont pilotés via des palettes au volant, réparties sur cinq niveaux. L’ergonomie a été pensée pour recentrer l’attention sur la conduite, avec des écrans dédiés presque exclusivement aux informations dynamiques.
Une mise sur la route attendue d’ici la fin de l’année
Le volant en aluminium recyclé, allégé de 400 grammes par rapport à un modèle standard, intègre l’essentiel des commandes, dont les modes de conduite et les réglages d’assistance. Au centre de la planche de bord, l’écran multimédia de 10,12 pouces repose sur un support articulé permettant de l’orienter vers le conducteur ou le passager. Une rangée d’interrupteurs physiques, intégrée à sa base, est dédiée à la climatisation et à la ventilation des sièges.
Ferrari et LoveFrom ont également accordé une attention particulière aux matériaux. Le verre remplace largement le plastique, notamment pour la console centrale et les commandes, produites avec le verrier américain Corning. Les écrans OLED sont fournis par Samsung, tandis que la clé électronique et le levier de vitesses adoptent eux aussi un traitement en verre poli.
Ferrari a confirmé que les premiers exemplaires de la Luce sortiront d’une nouvelle usine située à Maranello avant la fin de l’année. Le constructeur n’a néanmoins pas encore communiqué de tarif officiel. La présentation de la carrosserie du véhicule est, elle, attendue au mois de mai.