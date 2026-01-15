BMW a annoncé aujourd'hui « le début d'une nouvelle ère », avec le lancement en 2027 de la toute première voiture électrique de type « BMW M », et cela ne se fera pas sans bruit.
Déjà bien installé sur le marché de la voiture 100% électrique, BMW se prépare à passer un nouveau cap à compter de 2027. Le constructeur allemand vient en effet de confirmer l'arrivée, dès l'année prochaine donc, de sa toute première BMW M électrique, laquelle intégrera un total de 4 moteurs (un sur chaque roue).
Au tour de la division « BMW M » de passer à l'électrique
Avec sa prochaine génération de BMW M, le constructeur allemand entend bien établir une nouvelle référence sur le segment des véhicules hautes performances. Avec une nouvelle chaine de traction 100% électrique, la future BMW M3 compte redéfinir la dynamique de la marque « en associant plaisir de conduire et aptitudes sur circuit d’une manière inédite. »
Le constructeur se réserve encore d'indiquer la puissance de ce modèle à venir, mais la marque promet une puissance supérieure à celle du iX3 (qui culmine déjà à 469 ch), tandis que la batterie disposera d'une chimie différente, et offrira « plus de 100 kWh d'énergie utile ».
BMW promet d'ores et déjà une autonomie étendue et des performances de recharge élevées grâce à la technologie 800V (la même que sur le BMW iX3), ainsi qu'une récupération d’énergie « hautement efficiente ».
Côté conception, BMW confirme son intention d'utiliser, pour la toute première fois, des éléments en fibres naturelles au sein de sa future gamme de modèles BMW M hautes performances 100% électriques.
Une voiture électrique…. mais avec une vraie signature sonore
Au cœur de cette nouvelle architecture figure le système BMW M eDrive, issu de la technologie BMW Gen6 de la Neue Klasse. Concrètement, chaque roue est entraînée ici par un moteur électrique, piloté par le logiciel de commande spécifique BMW M intégré au « Heart of Joy ».
Associé au BMW M Dynamic Performance Control, cet ensemble promet d'ouvrir de nouveaux horizons en matière de dynamique de conduite et de sécurité pour les modèles hautes performances. Il optimise la récupération d’énergie, la motricité et la réactivité, tout en renforçant le contrôle du véhicule.
« Ce concept combine les avantages de la propulsion et de la transmission intégrale, tout en renforçant la dynamique de conduite sur route comme sur circuit. L’essieu avant peut également être entièrement découplé » indique le constructeur.
Enfin, BMW confirme sa volonté d'offrir une expérience de conduite BMW M authentique, et cela passera par différents modes de conduite, mais aussi par des changements de rapports simulés ainsi qu'une signature sonore inédite. Un concept similaire à ce que l'on peut retrouver sur une Hyundai Ioniq 5 N, et qui devrait contribuer à insuffler une « émotion pure » à cette nouvelle gamme BMW M électrique.