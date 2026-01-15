Avec sa prochaine génération de BMW M, le constructeur allemand entend bien établir une nouvelle référence sur le segment des véhicules hautes performances. Avec une nouvelle chaine de traction 100% électrique, la future BMW M3 compte redéfinir la dynamique de la marque « en associant plaisir de conduire et aptitudes sur circuit d’une manière inédite. »

Le constructeur se réserve encore d'indiquer la puissance de ce modèle à venir, mais la marque promet une puissance supérieure à celle du iX3 (qui culmine déjà à 469 ch), tandis que la batterie disposera d'une chimie différente, et offrira « plus de 100 kWh d'énergie utile ».