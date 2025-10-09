Chaque roue possède son propre moteur électrique, ce qui permet de gérer individuellement la force appliquée au sol et la répartition du couple. Ferrari a conçu la batterie de 122 kWh pour soutenir de longues accélérations, avec des niveaux de puissance et de couple progressifs activables via les palettes au volant. Selon le constructeur, cela offre « des accélérations de plus en plus intenses » à chaque nouvelle action sur la commande.

La suspension active de troisième génération régule le mouvement du châssis en temps réel. Elle intègre des capteurs sur chaque roue, capables de détecter la moindre variation de trajectoire ou de charge. Cela assure stabilité et précision, même lors des changements rapides de direction ou sur des surfaces irrégulières. La voiture conserve ainsi un comportement dynamique proche de celui d’une Ferrari thermique, tout en exploitant pleinement les possibilités du moteur électrique.

Comme l'explique Antonio Palermo, responsable qualité sonore, « le système de suspension travaille en lien avec le moteur pour optimiser le contrôle. Nous avons souhaité que chaque roue puisse réagir indépendamment sans compromettre le confort ».

Les ingénieurs ont également étudié le comportement en freinage régénératif. Les différents modes imitent la décélération naturelle d’un moteur thermique. Cela offre au conducteur la sensation de rétrograder tout en récupérant de l’énergie pour la batterie.