Trois mois après avoir lancé sa version d'entrée de gamme, Tesla remet le couvert avec une déclinaison qui étoffe son offre en France. Le Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion débarque ce vendredi 9 janvier sur le marché français avec une proposition simple, qui consiste à offrir davantage de kilomètres sans faire flamber l'addition finale. Pour les familles qui veulent rouler en électrique sans rogner sur les escapades du week-end, la formule mérite peut-être le détour, à condition d'en avoir les moyens.