Le constructeur Tesla a annoncé, vendredi, la commercialisation en France du Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion, à près de 45 000 euros mais avec une autonomie largement revue à la hausse.
Trois mois après avoir lancé sa version d'entrée de gamme, Tesla remet le couvert avec une déclinaison qui étoffe son offre en France. Le Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion débarque ce vendredi 9 janvier sur le marché français avec une proposition simple, qui consiste à offrir davantage de kilomètres sans faire flamber l'addition finale. Pour les familles qui veulent rouler en électrique sans rogner sur les escapades du week-end, la formule mérite peut-être le détour, à condition d'en avoir les moyens.
Une Tesla Model Y qui mise sur l'équilibre prix-autonomie
À 44 990 euros, la nouvelle mouture se positionne à mi-chemin entre le modèle d'entrée affiché à 39 990 euros, et les versions Premium plus onéreuses. Tesla joue ici la carte de l'équilibre, et mise sur un rapport prix-prestations difficile à égaler dans la jungle des SUV électriques familiaux. Cinq mille euros de différence avec la version de base, certes, mais 657 kilomètres d'autonomie WLTP au compteur. Le calcul est vite fait.
Côté consommation, le Model Y se montre économe avec seulement 12,7 kWh aux cent kilomètres. L'expérience acquise sur sept millions de véhicules produits dans le monde porte ses fruits. Le constructeur d'Elon Musk promet ici des dépenses d'électricité minimes au quotidien, auxquelles s'ajoute l'avantage des motorisations électriques qui réclament très peu d'entretien. Et le portefeuille respire.
Ce Model Y européen, fabriqué dans l'usine Tesla gigantesque de Berlin, se commande dès maintenant en ligne et en quelques clics. Les livraisons démarreront dès le mois prochain, en février, un délai plutôt court qui témoigne de la bonne santé de la production allemande. De quoi rassurer les futurs acheteurs impatients de passer à l'électrique.
278 km récupérés en 15 minutes grâce à la recharge rapide 250 kW
Avec ses 20 000 Superchargeurs déployés sur le Vieux Continent, dont 3 600 implantés en France, Tesla dispose d'un réseau qui a de quoi convaincre. Les tarifs de recharge comptent parmi les plus compétitifs du marché, avec l'objectif pour le constructeur de ne pas gâcher les économies réalisées à la pompe.
La recharge rapide atteint 250 kW, ce qui change tout au quotidien. En seulement quinze minutes de pause, le Model Y récupère 278 kilomètres d'autonomie. Le temps de prendre un café, de passer aux toilettes ou de promener le chien sur l'aire d'autoroute, et vous repartez tranquillement pour plusieurs heures de trajet.
L'équipement embarqué est assez généreux, il faut le dire. Ouverture par smartphone, GPS intelligent qui indique les bornes libres, caméras de surveillance quand le véhicule est garé, climatisation à distance, et même un mode spécial pour garder toutou au frais. L'Autopilot est inclus, et le véhicule recevra la conduite automatique supervisée… une fois celle-ci autorisée en France. Et comme toujours chez Tesla, les mises à jour logicielles arrivent gratuitement sur internet pour bonifier votre véhicule au fil des mois.