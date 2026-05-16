Aujourd'hui, Xpeng produit déjà en Europe grâce à son partenariat avec l'entreprise Magna Steyr, en Autriche. Mais la capacité de production utilisée est arrivée à saturation, et Xpeng a besoin de nouvelles lignes, raison pour laquelle elle pourrait racheter une usine Volkswagen. Mais attention, pas n'importe laquelle.

« Nous pensons que toutes les usines ne sont pas en mesure de répondre aux exigences de nos produits actuels ou futurs » a indiqué Elvis Cheng. Pour celui-ci, certaines seraient « un peu vieillissantes ». Xpeng est aussi en discussion avec d'autres constructeurs sur le même sujet.

À noter que ce projet arrive au moment où Volkswagen se trouve dans une situation inverse. Là où Xpeng a besoin de nouvelles capacités, le groupe allemand lui cherche à réduire ses capacités en Europe, à cause de la baisse de la demande et d'une concurrence toujours plus forte. L'Histoire est-elle en marche ?