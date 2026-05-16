C'est tout un symbole qui se joue actuellement du côté de Volkswagen. Le constructeur européen pourrait en effet bien céder une usine à l'étoile montante chinoise de l'électrique avec laquelle il s'était associé.
Les constructeurs de véhicules électriques chinois semblent aujourd'hui inarrêtables, même avec le protectionnisme que cherche à imposer l'Union européenne. On voit ainsi que la plus grande entreprise chinoise du secteur, BYD, a de grandes ambitions de développement sur le Vieux Continent. Et derrière elle, c'est Xpeng qui pourrait aussi accélérer chez nous !
Xpeng veut racheter une usine de Volskwagen en Europe
En juillet 2023, le géant allemand de l'automobile Volkswagen investissait une enveloppe de 700 millions de dollars pour acquérir 5% dans le capital du constructeur électrique chinoix Xpeng. Un peu moins de trois ans plus tard, la relation entre les deux partenaires semble prendre un tour totalement différent.
En effet, Xpeng, qui était soutenu dans son développement par Volkswagen, a dorénavant pour ambition d'acheter une usine de l'Allemand en Europe. « Nous sommes […] en pourparlers avec [Volkswagen] pour voir s’il serait possible de trouver un site ici, en Europe » a ainsi expliqué au Financial Times Elvis Cheng, directeur général pour l'Europe du Nord-Est chez Xpeng.
Le constructeur chinois a besoin de nouvelles capacités de production, quand Volskwagen en a trop
Aujourd'hui, Xpeng produit déjà en Europe grâce à son partenariat avec l'entreprise Magna Steyr, en Autriche. Mais la capacité de production utilisée est arrivée à saturation, et Xpeng a besoin de nouvelles lignes, raison pour laquelle elle pourrait racheter une usine Volkswagen. Mais attention, pas n'importe laquelle.
« Nous pensons que toutes les usines ne sont pas en mesure de répondre aux exigences de nos produits actuels ou futurs » a indiqué Elvis Cheng. Pour celui-ci, certaines seraient « un peu vieillissantes ». Xpeng est aussi en discussion avec d'autres constructeurs sur le même sujet.
À noter que ce projet arrive au moment où Volkswagen se trouve dans une situation inverse. Là où Xpeng a besoin de nouvelles capacités, le groupe allemand lui cherche à réduire ses capacités en Europe, à cause de la baisse de la demande et d'une concurrence toujours plus forte. L'Histoire est-elle en marche ?