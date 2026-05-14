Les prix à la pompe souffrent de la crise persistante en Iran, autour du blocage du détroit d'Ormuz. Mais pour d'autres, comme BYD, c'est une opportunité historique.
Si les bombes ne pleuvent plus au Moyen-Orient depuis un peu plus d'un mois, le blocage persiste au niveau du détroit d'Ormuz - et pourrait même finir par toucher les câbles Internet sous-marins. Résultat, faire le plein coûte particulièrement cher, et comparativement, les véhicules électriques apparaissent d'un coup plus attrayants. Une tendance sur laquelle le géant BYD souhaite surfer.
Pour BYD, la crise au Moyen-Orient est un signal « signal d'alarme » pour les consommateurs, qui devraient les pousser à adopter l'électrique
Si énormément de gens espèrent voir rapidement le blocage du détroit d'Ormuz s'achever, il y en a certains qui ne sont pas si pressés. C'est le cas du constructeur automobile électrique BYD, qui sent là une opportunité.
« Les gens se rendent soudain compte que les voitures électriques et hybrides leur permettent de faire des économies. La hausse du prix du pétrole a un impact négatif sur leur vie quotidienne » a ainsi déclaré au Financial Times la vice-présidente exécutive de BYD, Stella Li. Pour elle, c'est un « signal d'alarme » que les clients hésitants ne devrait pas laisser passer.
BYD a l'Europe dans sa ligne de mire
« Cela nous aide aussi. Cela incite beaucoup de gens qui n’avaient jamais voulu essayer une voiture électrique à venir dans nos concessions » a-t-elle ajouté. Et pour profiter de la tendance, BYD a déjà des plans, et même une cible : l'Europe. Et ce, avec pour objectif de devenir en 2026 un « constructeur mondial ».
BYD veut ainsi construire deux nouvelles usines au niveau du territoire européen, en plus de celle qu'il possède déjà en Hongrie. Dans les prochains mois, le constructeur automobile veut aussi lancer son tout premier modèle de véhicule conçu exclusivement pour le marché européen - un véhicule hybride du nom de Dolphin G. Enfin, le groupe va déployer ses stations de recharge ultra-rapide (en 5 minutes) à travers tout le Vieux Continent.