Si énormément de gens espèrent voir rapidement le blocage du détroit d'Ormuz s'achever, il y en a certains qui ne sont pas si pressés. C'est le cas du constructeur automobile électrique BYD, qui sent là une opportunité.

« Les gens se rendent soudain compte que les voitures électriques et hybrides leur permettent de faire des économies. La hausse du prix du pétrole a un impact négatif sur leur vie quotidienne » a ainsi déclaré au Financial Times la vice-présidente exécutive de BYD, Stella Li. Pour elle, c'est un « signal d'alarme » que les clients hésitants ne devrait pas laisser passer.