Est-une façon de mettre un peu plus la pression sur Donald Trump, dans cette guerre de bluffs et de coups de pression que se mènent l'Iran et les États-Unis depuis un mois ? Toujours est-il que plusieurs médias proche des Gardiens de la Révolution ont ces derniers jours appelé l'Iran à prendre le contrôle des câbles Internet sous-marins passant à travers le golfe Persique, d'une façon similaire à ce que Téhéran essaye de faire avec le trafic maritime.

Aujourd'hui, une dizaine de câbles passent par le golfe, et représentent à eux seuls près de 20% du trafic mondial de données. Les agences de presse iraniennes rappellent ainsi qu'au quotidien, près de 10 000 milliards de dollars de transactions financières sont effectuées à travers ces câbles, sans que l'Iran ne touche aucune commission. Un problème pour les médias en question.