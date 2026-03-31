La guerre actuelle au Moyen-Orient crée des disruptions importantes dans l'approvisionnement en hélium. Mais la Corée du Sud veut faire entendre qu'elle ne souffre pas aujourd'hui de ce problème.

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Parmi tous les éléments qui passent normalement à travers le détroit d'Ormuz, on a évidemment les hydrocarbures, mais aussi d'autres produits extrêmement importants, à l'image de l'hélium. Un élément particulièrement nécessaire dans la production de semi-conducteurs, et dont la potentielle pénurie est crainte par un pays comme la Corée du Sud. Mais dans la situation incertaine actuelle, le même pays cherche aujourd'hui à être plus réconfortant.

La Corée du Sud a des stocks pour tenir au moins jusqu'au mois de juin

Avec moins d'hélium sur le marché, la production de semi-conducteurs doit nécessairement souffrir. Alors, les grands pays où sont forgés nos puces doivent avoir accès à tout ce qu'il faut à ce niveau.

Et c'est ce que nous dit la Corée du Sud aujourd'hui. Même si elle est inquiète de la guerre en Iran, aujourd'hui on apprend, grâce à deux sources de Reuters, que le pays aurait de quoi tenir dans ce domaine au minimum jusqu'au mois de juin.

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Samsung et SK Hynix auraient des stockes équivalant à 4 à 6 mois de consommation

L'agence indique aussi qu'un fournisseur d'hélium de Samsung lui a transmis l'information selon laquelle Samsung et SK Hynix auraient des stocks d'hélium pour tenir de quatre à six mois. Un renseignement important, quand on sait que ces deux sociétés sont responsables des deux tiers de la production mondiale de puces mémoires - un marché déjà extrêmement tendu aujourd'hui, avec des prix qui explosent à la hausse.

Un responsable gouvernemental a enfin précisé que les sociétés payent des primes pour assurer des approvisionnement du côté du premier producteur mondial d'hélium, les États-Unis. « Au-delà du prix, la priorité absolue est actuellement de garantir l'approvisionnement » a-t-il ainsi expliqué. De quoi calmer l'inquiétude des marchés, qui ne cesse de croître ?

Source : Reuters