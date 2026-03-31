La guerre actuelle au Moyen-Orient crée des disruptions importantes dans l'approvisionnement en hélium. Mais la Corée du Sud veut faire entendre qu'elle ne souffre pas aujourd'hui de ce problème.
Parmi tous les éléments qui passent normalement à travers le détroit d'Ormuz, on a évidemment les hydrocarbures, mais aussi d'autres produits extrêmement importants, à l'image de l'hélium. Un élément particulièrement nécessaire dans la production de semi-conducteurs, et dont la potentielle pénurie est crainte par un pays comme la Corée du Sud. Mais dans la situation incertaine actuelle, le même pays cherche aujourd'hui à être plus réconfortant.
La Corée du Sud a des stocks pour tenir au moins jusqu'au mois de juin
Avec moins d'hélium sur le marché, la production de semi-conducteurs doit nécessairement souffrir. Alors, les grands pays où sont forgés nos puces doivent avoir accès à tout ce qu'il faut à ce niveau.
Et c'est ce que nous dit la Corée du Sud aujourd'hui. Même si elle est inquiète de la guerre en Iran, aujourd'hui on apprend, grâce à deux sources de Reuters, que le pays aurait de quoi tenir dans ce domaine au minimum jusqu'au mois de juin.
Samsung et SK Hynix auraient des stockes équivalant à 4 à 6 mois de consommation
L'agence indique aussi qu'un fournisseur d'hélium de Samsung lui a transmis l'information selon laquelle Samsung et SK Hynix auraient des stocks d'hélium pour tenir de quatre à six mois. Un renseignement important, quand on sait que ces deux sociétés sont responsables des deux tiers de la production mondiale de puces mémoires - un marché déjà extrêmement tendu aujourd'hui, avec des prix qui explosent à la hausse.
Un responsable gouvernemental a enfin précisé que les sociétés payent des primes pour assurer des approvisionnement du côté du premier producteur mondial d'hélium, les États-Unis. « Au-delà du prix, la priorité absolue est actuellement de garantir l'approvisionnement » a-t-il ainsi expliqué. De quoi calmer l'inquiétude des marchés, qui ne cesse de croître ?