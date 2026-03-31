Avec moins d'hélium sur le marché, la production de semi-conducteurs doit nécessairement souffrir. Alors, les grands pays où sont forgés nos puces doivent avoir accès à tout ce qu'il faut à ce niveau.

Et c'est ce que nous dit la Corée du Sud aujourd'hui. Même si elle est inquiète de la guerre en Iran, aujourd'hui on apprend, grâce à deux sources de Reuters, que le pays aurait de quoi tenir dans ce domaine au minimum jusqu'au mois de juin.