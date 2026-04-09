La cyberguerre est devenue un type d'affrontement comme un autre dans les guerres entre États. Et ça s'est confirmé durant ce mois de mars, selon des informations des agences de cybersécurité et de renseignement des États-Unis. D'après ces dernières, des groupes de hackers liés à l'Iran ont mené des opération contre des infrastructures critiques américaines, en ciblant notamment les contrôleurs logiques programmables (« programmable logic controllers »), ou automates programmables.

« Ces attaques ont entraîné une diminution des fonctionnalités des automates programmables, la manipulation des données affichées et, dans certains cas, des perturbations opérationnelles et des pertes financières » a ainsi expliqué le FBI dans un message posté sur X. Elles ont plus spécifiquement ciblé les automates Allen-Bradley, déployés dans les services gouvernementaux ainsi que dans les secteurs de l'énergie ou de gestion des eaux.