Le 24 mars dernier, AWS a confirmé une nouvelle perturbation à Bahreïn. Trois semaines après de premières frappes dans le Golfe, des drones signalés à proximité ont de nouveau affecté la région.
Amazon Web Services a signalé de nouveaux incidents dans sa région de Bahreïn. Plusieurs services ont été affectés. Selon un porte-parole de la branche cloud du géant de Seattle, cette situation serait liée à une activité de drones dans la zone. Début mars, des frappes avaient déjà touché des installations AWS dans le Golfe, avec des conséquences matérielles confirmées sur des data centers. Depuis, Amazon demande à ses clients de déplacer leurs applications vers d’autres régions disponibles.
Début mars, des frappes confirmées sur des sites AWS
Le 1er mars dernier, des attaques ont touché trois centres de données AWS dans la région. Deux sites situés aux Émirats arabes unis ont été frappés directement. À Bahreïn, une explosion à proximité du site a provoqué une onde de choc.
Selon les éléments rapportés, une explosion peut endommager des structures, perturber l’alimentation électrique et déclencher des systèmes anti-incendie. Ces déclenchements peuvent entraîner des projections d’eau sur des serveurs.
Dans les heures qui ont suivi, plusieurs entreprises ont rencontré des interruptions de service. Emirates NBD et Abu Dhabi Commercial Bank ont été affectées. Careem ainsi que des plateformes de paiement régionales ont également signalé des indisponibilités.
Rebelote donc, ce 24 mars, lorsqu'AWS a signalé une nouvelle dégradation dans cette même région. Amazon n’a pas confirmé d’impact direct sur le site de Bahreïn. L’entreprise a toutefois indiqué que l’activité de drones dans la zone correspondait à l’origine de la perturbation.
Des clients ont déplacé leurs applications vers d’autres régions AWS. Amazon indique qu’un grand nombre de ces applications fonctionne désormais depuis d’autres zones.
Des infrastructures civiles exposées aux frappes
Selon les autorités de Bahreïn, qui recense les chiffres sur les interceptions réalisées depuis le début du conflit, 147 missiles balistiques ont été tirés et 282 drones interceptés.
Les centres de données AWS présents dans le Golfe pourraient être la cible des iraniens, car ils hébergent aussi des services utilisés par des administrations américaines, et donc des civils.
Dans le même temps, des entreprises présentes dans la région invoquent la force majeure. Ce recours intervient lorsque le conflit empêche l’exécution normale d’obligations contractuelles.
Les assurances couvrent rarement les dommages liés à des actes de guerre. AWS doit donc prendre en charge les coûts associés aux réparations et à la réallocation de ressources, selon les éléments évoqués.
Le conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran approche un mois. Les dommages observés dans l’industrie nécessiteront plusieurs mois, voire des années, avant un retour à la normale.