Le 1er mars dernier, des attaques ont touché trois centres de données AWS dans la région. Deux sites situés aux Émirats arabes unis ont été frappés directement. À Bahreïn, une explosion à proximité du site a provoqué une onde de choc.

Selon les éléments rapportés, une explosion peut endommager des structures, perturber l’alimentation électrique et déclencher des systèmes anti-incendie. Ces déclenchements peuvent entraîner des projections d’eau sur des serveurs.

Dans les heures qui ont suivi, plusieurs entreprises ont rencontré des interruptions de service. Emirates NBD et Abu Dhabi Commercial Bank ont été affectées. Careem ainsi que des plateformes de paiement régionales ont également signalé des indisponibilités.

Rebelote donc, ce 24 mars, lorsqu'AWS a signalé une nouvelle dégradation dans cette même région. Amazon n’a pas confirmé d’impact direct sur le site de Bahreïn. L’entreprise a toutefois indiqué que l’activité de drones dans la zone correspondait à l’origine de la perturbation.

Des clients ont déplacé leurs applications vers d’autres régions AWS. Amazon indique qu’un grand nombre de ces applications fonctionne désormais depuis d’autres zones.