Cette révision des objectifs intervient après une année 2025 marquée par une progression des volumes de vente. L'entreprise a expédié hors de Chine un total de 1 046 083 véhicules à énergies nouvelles (majoritairement électriques, mais aussi hybrides) l'année dernière, ce qui représentait une hausse par rapport aux chiffres de 2024. Pour atteindre le nouvel objectif de 2026, la marque devra maintenir une croissance constante de ses exportations au cours des deux prochaines années.