BYD part à l'assaut du marché mondial. Le fabricant chinois, qui avait déjà réalisé de très belles ventes en 2025, se fixe des objectifs ambitieux pour 2026. A-t-il vraiment les épaules pour concurrencer le Tesla Model Y ?
Le constructeur automobile chinois BYD a récemment ajusté ses prévisions de ventes à l'international pour l'année 2026. Initialement fixé à 1,3 million d'unités, l'objectif est désormais de 1,5 million de véhicules expédiés hors de Chine, selon des informations communiquées lors d'une réunion avec des analystes.
Plus d'un million de véhicules exportés en 2025
Cette révision des objectifs intervient après une année 2025 marquée par une progression des volumes de vente. L'entreprise a expédié hors de Chine un total de 1 046 083 véhicules à énergies nouvelles (majoritairement électriques, mais aussi hybrides) l'année dernière, ce qui représentait une hausse par rapport aux chiffres de 2024. Pour atteindre le nouvel objectif de 2026, la marque devra maintenir une croissance constante de ses exportations au cours des deux prochaines années.
Cette stratégie d'expansion géographique s'explique par l'évolution du marché intérieur chinois. La demande locale montre des signes de ralentissement et la concurrence entre les fabricants nationaux s'intensifie. Pour BYD, le développement des parts de marché à l'étranger constitue un levier pour compenser la saturation progressive de son marché domestique.
La concurrence de plus en plus rude
L'entreprise n'est pas la seule à suivre cette trajectoire. D'autres constructeurs chinois, tels que XPeng, Geely ou Xiaomi, ont également annoncé des plans pour accroître leur présence sur les marchés européens, américains ou asiatiques.
Sur le terrain, ces efforts se traduisent par des résultats concrets en Europe, où BYD a enregistré des volumes de ventes supérieurs à ceux de Tesla pendant deux mois consécutifs. La capacité du groupe à maintenir ce rythme à l'échelle mondiale reste un des points cruciaux pour la santé financière de l'entreprise.