Le mois d'août a été particulièrement ensoleillé pour le secteur des véhicules électriques. Qui attirent une part toujours plus grande des clients du secteur automobile.
Il y a quelques semaines, on vous indiquait que le mois de juillet avait été particulièrement propice pour les ventes de voitures électriques en France. Lors du premier mois des vacances scolaires, la part de marché de cette motorisation s'était ainsi établie à 35% - un score déjà exceptionnel. Et pourtant, au mois d'août, cette technologie a encore fait mieux dans l'hexagone !
38% des voitures vendues en août 2026 en France étaient des véhicules électriques
Lors du mois dernier, la France a enregistré 95 351 immatriculations de voitures neuves, soit une croissance des ventes de 7% sur un an. Un chiffre qui doit être analysé pour en retirer l'élément le plus signifiant.
En effet, en le décomposant selon les types de motorisation, on s'aperçoit que les véhicules électriques représentent 36 159 véhicules, soit une part de marché qui monte à 38% ! Sur un an, la croissance est encore plus spectaculaire, puisqu'elle est de 113% par rapport à août 2025.
Le Tesla Model Y seul au sommet
À noter que la part de marché évoquée ci-dessus comprend l'ensemble des acheteurs. Si l'on s'attarde sur les seuls clients particuliers, la part de marché monte à 42%. Il n'est pas difficile de penser que la hausse sévère des prix à la pompe, à cause du conflit qui dure au Moyen-Orient, a dû aider à pousser les chiffres de vente. Car derrière, ce sont les micro-hybrides (20%) et les hybrides simples (18%) qui tirent leur épingle du jeu. L'essence (12%), les hybrides rechargeables (6%) et le diesel (2%) sont eux bien distancés.
Au niveau des modèles plébiscités, c'est Tesla qui survole la concurrence, comme le montre le top 5 du mois d'août 2026 :
- Tesla Model Y (4 622 véhicules) ;
- Renault 5 (2 316) ;
- Renault Scénic (1 745) ;
- Renault Twingo (1 574) ;
- Citroën ë-C3 (1 443).
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