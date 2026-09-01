Lors du mois dernier, la France a enregistré 95 351 immatriculations de voitures neuves, soit une croissance des ventes de 7% sur un an. Un chiffre qui doit être analysé pour en retirer l'élément le plus signifiant.

En effet, en le décomposant selon les types de motorisation, on s'aperçoit que les véhicules électriques représentent 36 159 véhicules, soit une part de marché qui monte à 38% ! Sur un an, la croissance est encore plus spectaculaire, puisqu'elle est de 113% par rapport à août 2025.