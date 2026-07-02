Le marché des voitures électriques se porte très bien en France. Et une marque française fait le plein durant cette période.
Avec la crise au Moyen-Orient créée par les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, et la fermeture de détroit d'Ormuz consécutive, les voitures électriques sont devenues beaucoup plus attrayantes. Un effet qui s'est ressenti un peu partout à travers le Vieux Continent, et singulièrement dans notre pays, comme on le voit avec les derniers chiffres sortis.
Une augmentation de plus de 90% des ventes de voitures électriques enregistrée en France
Le marché automobile est au beau fixe en France. On a ainsi vu le nombre de véhicules particuliers grimper fortement le mois dernier, avec au total 188 787 unités écoulées durant le mois de juin dernier, soit une croissance de +11,4% par rapport au mois de juin 2025.
Et s'il y a de quoi déjà saluer une belle croissance, du côté des voitures électriques, c'est une hausse incroyablement plus importante qui a été observée. Car avec 55 852 véhicules électriques commercialisés dans l'hexagone le mois dernier, le marché a bénéficié d'une croissance de +93,6% sur un an.
Le Tesla Model Y confirme son retour
Et s'il y a des locomotives en France pour l'électrique, elles sont à chercher du côté du leader historique Tesla, et du constructeur national Renault. Le premier s'installe à la première place des modèles électriques vendus l'an dernier en France, avec le Tesla Model Y (écoulé à hauteur de 6 635 unités). Et derrière, c'est Renault qui s'impose.
La Renault 5 électrique est ainsi le numéro 2 des modèles vendus en juin 2025 (4 214 unités), suivi par la Renault Twingo (2 678), le Renault Scenic (2 495) et la Renault Megane (2 334). Autant dire que si l'on continue sur cette trajectoire, on peut imaginer que les prochains mois devraient être assez ensoleillés pour ce marché d'avenir.