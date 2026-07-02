Le marché automobile est au beau fixe en France. On a ainsi vu le nombre de véhicules particuliers grimper fortement le mois dernier, avec au total 188 787 unités écoulées durant le mois de juin dernier, soit une croissance de +11,4% par rapport au mois de juin 2025.

Et s'il y a de quoi déjà saluer une belle croissance, du côté des voitures électriques, c'est une hausse incroyablement plus importante qui a été observée. Car avec 55 852 véhicules électriques commercialisés dans l'hexagone le mois dernier, le marché a bénéficié d'une croissance de +93,6% sur un an.