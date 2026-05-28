L'électrique vit une belle période. Sur l'ensemble des marchés européens (Union européenne, Royaume-Uni et AELE), les véhicules tout-électrique se sont vendus à hauteur de 255 296 unités lors du mois d'avril 2026, soit une croissance 38,3% par rapport à l'année dernière.

Une statistique impressionnante, qui dépasse de loin la croissance de l'ensemble du marché automobile chez nous sur la même période - de l'ordre de +7%. Le trio de tête de pays qui ont le plus acquis de voitures électriques sont l'Allemagne au sommet (64 350 unités), suivie du Royaume-Uni (39 084 unités) puis de la France (36 216 unités).