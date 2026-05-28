En Europe, les voitures électriques ont de plus en plus de la cote. Ce qui se voit encore dans les derniers chiffres de ventes de voitures sur le Vieux Continent.
La voiture électrique ressemble de plus en plus à l'avenir. On voit ainsi que cette technologie intéresse un nombre de marché toujours croissant - même les pays émergents s'y mettent dorénavant. Et dans un marché plus vieux comme celui de l'Union européenne, elle semble désormais prendre définitivement un ascendant sur le thermique !
Une hausse de près de 40% des ventes de voitures électriques enregistrée en Europe en avril 2026
L'électrique vit une belle période. Sur l'ensemble des marchés européens (Union européenne, Royaume-Uni et AELE), les véhicules tout-électrique se sont vendus à hauteur de 255 296 unités lors du mois d'avril 2026, soit une croissance 38,3% par rapport à l'année dernière.
Une statistique impressionnante, qui dépasse de loin la croissance de l'ensemble du marché automobile chez nous sur la même période - de l'ordre de +7%. Le trio de tête de pays qui ont le plus acquis de voitures électriques sont l'Allemagne au sommet (64 350 unités), suivie du Royaume-Uni (39 084 unités) puis de la France (36 216 unités).
Les voitures thermiques semblent de plus en plus du passé
En un an, la part du tout-électrique dans les ventes de voitures en Europe est ainsi passée de 17,1% à 22,%, soit exactement le même chiffre pour le mois d'avril dernier que pour les voitures à essence (22,2%). Et quand on regarde l'ensemble des types de véhicule non-thermique, la défaite semble proche pour les motorisations traditionnelles.
En effet, l'hybride rechargeable a connu une croissance de 20,3% de ses ventes durant la période examinée, à 118 645 unités. Pour ce qui est le l'hybride (HEV et MEHV), on a désormais le roi bien installée, qui enregistre une croissance de 12,7%, avec 419 556 unités commercialisées. Ce dernier représente aujourd'hui en Europe 36,4% des ventes. Les hydrocarbures seront-ils bientôt du passé ?