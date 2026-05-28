En Europe, les voitures électriques ont de plus en plus de la cote. Ce qui se voit encore dans les derniers chiffres de ventes de voitures sur le Vieux Continent.

© Bartolomiej Pietrzyk / Shutterstock
© Bartolomiej Pietrzyk / Shutterstock

La voiture électrique ressemble de plus en plus à l'avenir. On voit ainsi que cette technologie intéresse un nombre de marché toujours croissant - même les pays émergents s'y mettent dorénavant. Et dans un marché plus vieux comme celui de l'Union européenne, elle semble désormais prendre définitivement un ascendant sur le thermique !

Une hausse de près de 40% des ventes de voitures électriques enregistrée en Europe en avril 2026

L'électrique vit une belle période. Sur l'ensemble des marchés européens (Union européenne, Royaume-Uni et AELE), les véhicules tout-électrique se sont vendus à hauteur de 255 296 unités lors du mois d'avril 2026, soit une croissance 38,3% par rapport à l'année dernière.

Une statistique impressionnante, qui dépasse de loin la croissance de l'ensemble du marché automobile chez nous sur la même période - de l'ordre de +7%. Le trio de tête de pays qui ont le plus acquis de voitures électriques sont l'Allemagne au sommet (64 350 unités), suivie du Royaume-Uni (39 084 unités) puis de la France (36 216 unités).

© Shutterstock
© Shutterstock

Les voitures thermiques semblent de plus en plus du passé

En un an, la part du tout-électrique dans les ventes de voitures en Europe est ainsi passée de 17,1% à 22,%, soit exactement le même chiffre pour le mois d'avril dernier que pour les voitures à essence (22,2%). Et quand on regarde l'ensemble des types de véhicule non-thermique, la défaite semble proche pour les motorisations traditionnelles.

En effet, l'hybride rechargeable a connu une croissance de 20,3% de ses ventes durant la période examinée, à 118 645 unités. Pour ce qui est le l'hybride (HEV et MEHV), on a désormais le roi bien installée, qui enregistre une croissance de 12,7%, avec 419 556 unités commercialisées. Ce dernier représente aujourd'hui en Europe 36,4% des ventes. Les hydrocarbures seront-ils bientôt du passé ?

Source : Automobile Propre