La voiture électrique est aujourd'hui un type de véhicule surtout présent dans les pays riches. Mais la technologie commence à faire une percée dans d'autres nations !
Petit à petit, le marché des véhicules électriques tend à s'accroître, dans des pays comme le nôtre, et avec de plus en plus de constructeurs dans le domaine en ascension - notamment du côté de l'empire du Milieu. Et, nouvelle preuve que la technologie intéresse de plus en plus, certains marchés peu habituels commencent à s'y ouvrir.
Les véhicules électriques et hybrides ont représenté 1 véhicule sur 4 vendus dans le monde en 2025
2025 a été une belle année pour les véhicules non thermiques, selon les chiffres qui viennent d'être publiés par l'International Council on Clean Transporation (ICCT). Les véhicules 100% électriques et les véhicules hybrides sont en effet de plus en plus vendus sur la planète.
Alors que ces derniers ont représenté 15% des ventes mondiales en 2023, et 19% en 2024, cette part a fortement augmenté l'an dernier, pour atteindre les 25% en 2025. Et c'est dû à son succès dans de nombreux marchés.
Les véhicules électriques font une percée en dehors du triangle Chine/États-Unis/Europe
Le premier, comme d'habitude, est évidemment la Chine. L'empire du Milieu a été le théâtre de la vente de plus de 13 millions de ces véhicules l'an dernier, ce qui a représenté 62% des ventes mondiales de véhicules électrifiés. L'Europe arrive en second, avec 4,1 millions de véhicules électrifiés vendus l'an dernier, loin devant les États-Unis et leur 1,5 million de véhicules écoulés (et seul marché où leurs ventes ont subi un recul).
Fait notable, d'autres marchés commencent à prendre forme. On peut ainsi remarquer qu'en Inde, le volume des ventes de ces véhicules est passé de 125 000 unités en 2024 à 202 000 unités en 2025. De même sur 11 marchés émergents analysés par l'ICCT (Mexique, Chili, Brésil, Colombie, Afrique du Sud, Turquie, Indonésie, Malaisie, Vietnam, Philippines et Thaïlande), c'est au total près d'un million de véhicules commercialisés l'an dernier, soit un doublement des ventes par rapport à l'année 2024.