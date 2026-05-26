2025 a été une belle année pour les véhicules non thermiques, selon les chiffres qui viennent d'être publiés par l'International Council on Clean Transporation (ICCT). Les véhicules 100% électriques et les véhicules hybrides sont en effet de plus en plus vendus sur la planète.

Alors que ces derniers ont représenté 15% des ventes mondiales en 2023, et 19% en 2024, cette part a fortement augmenté l'an dernier, pour atteindre les 25% en 2025. Et c'est dû à son succès dans de nombreux marchés.