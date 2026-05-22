Xiaomi lance deux nouvelles déclinaisons de son SUV électrique YU7. De quoi imposer toujours plus la marque dans le secteur.
Aujourd'hui, les marques chinoises sont clairement sur la première place du podium des véhicules électriques. Que ce soit grâce à ses constructeurs comme BYD ou XPeng, ou même grâce à d'autres groupes, à l'origine très éloignés de ce monde, et qui s'y sont lancés récemment. On pense évidemment à Xiaomi, qui semble passer facilement du smartphone au rapport qualité/prix au top aux voitures électriques, que le groupe vend déjà beaucoup, et avec un catalogue qui croît encore aujourd'hui.
Xiaomi lance officiellement son SUV sportif après son record allemand…
Cette semaine, Xiaomi annonçait avec fierté avoir décroché le record pour un SUV sur le circuit allemand du Nürburing. Un record décroché par son modèle Xiaomi YU7 GT, dont la commercialisation vient tout juste de débuter.
Un modèle dont le prix de départ est de 389 000 yuans (environ 49 300 euros), et dont la version intégrant toutes les options coûtera 429 900 yuans (54 500 euros). Ce monstre bénéficie d'un système à deux moteurs qui développe une puissance équivalant à 990 chevaux. Il passe de 0 à 100 km/h en 2,92 secondes, et peut aller jusqu'à une vitesse de 300 km/h.
… mais aussi une version plus acessible, car moins chère
L'officialisation de ce modèle sportif est accompagnée d'un modèle qui devrait être bien plus populaire, à savoir le YU7 Standard. Lancé avec un prix de départ de 233 500 yuans (29 600 euros), il se rapproche du prix du Tesla Model Y en Chine, et devrait permettre à Xiaomi d'accroître sa part de marché dans l'empire du Milieu.
Le YU7 standard embarque un moteur d'une puissance de 315 chevaux, et affiche une autonomie de 643 kilomètres selon le cycle CLTC - soit 50 kilomètres de plus que le Tesla Model Y. Sa recharge rapide lui permet de récupérer près de 400 kilomètres d'autonomie en un quart d'heure. Enfin, le YU7 standard passe par ailleurs de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes, et peut monter jusqu'à 220 km/h.