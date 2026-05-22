Cette semaine, Xiaomi annonçait avec fierté avoir décroché le record pour un SUV sur le circuit allemand du Nürburing. Un record décroché par son modèle Xiaomi YU7 GT, dont la commercialisation vient tout juste de débuter.

Un modèle dont le prix de départ est de 389 000 yuans (environ 49 300 euros), et dont la version intégrant toutes les options coûtera 429 900 yuans (54 500 euros). Ce monstre bénéficie d'un système à deux moteurs qui développe une puissance équivalant à 990 chevaux. Il passe de 0 à 100 km/h en 2,92 secondes, et peut aller jusqu'à une vitesse de 300 km/h.