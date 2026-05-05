En deux ans, Xiaomi est passé de zéro à 650 000 véhicules cumulés livrés. En 2025, la marque visait 350 000 unités et en a livré 410 000. Pour 2026, Lei Jun fixe un objectif de 550 000 véhicules, avec quatre modèles au programme.

Le YU7, lancé en juin 2025 pour concurrencer le Model Y, totalise 231 000 livraisons en dix mois. Le SU7, commercialisé le 19 mars 2026, comptait 60 000 commandes verrouillées fin avril, dont 26 000 déjà livrées.

La croissance se poursuit, et l’arrivée du YU7 GT devrait la confirmer.