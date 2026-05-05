En avril 2026, Xiaomi a livré plus de 30 000 véhicules électriques, contre 21 440 en mars. Cette hausse de 40 % rapproche la marque de son objectif annuel de 550 000 unités. Le YU7 GT doit arriver à la fin du mois avec 990 chevaux et une vitesse de pointe de 300 km/h, pour un prix comparable à celui d’une berline allemande bien équipée.
En deux ans, Xiaomi est passé de zéro à 650 000 véhicules cumulés livrés. En 2025, la marque visait 350 000 unités et en a livré 410 000. Pour 2026, Lei Jun fixe un objectif de 550 000 véhicules, avec quatre modèles au programme.
Le YU7, lancé en juin 2025 pour concurrencer le Model Y, totalise 231 000 livraisons en dix mois. Le SU7, commercialisé le 19 mars 2026, comptait 60 000 commandes verrouillées fin avril, dont 26 000 déjà livrées.
La croissance se poursuit, et l’arrivée du YU7 GT devrait la confirmer.
Xiaomi préfère placer la rentabilité avant l’expansion
Xiaomi fait partie des constructeurs nés après 2020 ayant atteint la rentabilité en moins de deux ans. Au troisième trimestre 2025, la division automobile affichait un bénéfice opérationnel d’environ 700 millions de yuans pour 4,1 milliards de dollars de revenus. À cette période, un seul modèle circulait en volume significatif.
En décembre 2025, le YU7 totalisait 33 729 livraisons, contre 12 520 pour le SU7.
L’usine de Pékin utilise entre 600 et 700 robots pour l’assemblage et l’inspection, ce qui a permis de dépasser les 50 000 livraisons en décembre 2025.
Fin avril 2026, le réseau commercial comptait 495 points de vente dans 143 villes, avec des ouvertures supplémentaires prévues en mai.
Le YU7 GT : 990 chevaux au prix d’un SUV familial
Le YU7 GT doit être lancé fin mai. Une partie du développement a eu lieu sur le Nürburgring pour affiner le comportement dynamique. Le modèle embarque deux moteurs totalisant 738 kW (990 chevaux), une suspension pneumatique, un vectoring de couple sur l’essieu arrière et des freins carbone‑céramique Brembo en option.
La batterie CATL de 101,7 kWh en architecture 800 volts offre jusqu’à 705 km d’autonomie en cycle CLTC, avec une vitesse de pointe de 300 km/h.
Le prix attendu se situe entre 450 000 et 500 000 yuans, soit 55 000 à 61 000 euros sur le marché chinois. Le Porsche Macan Turbo Electric, avec 630 chevaux, coûte davantage.
Lei Jun prévoit d’investir au moins 200 milliards de yuans en recherche et développement sur cinq ans. L’année 2027 doit marquer le début de l’expansion internationale, avec des démarches de validation déjà engagées pour une entrée potentielle en Europe.
Avec le lancement du YU7 GT on voit que Xiaomi passe la seconde, en multipliant les volumes, les modèles et les investissements, et en prévoyant avec une première étape internationale en 2027.