Xiaomi vient d'écrire l'histoire du côté de l'Allemagne. Son modèle Xiaomi YU7 GT a en effet achevé un tour de piste en 7:34.931 minutes sur le circuit allemand de Nürburgring - ce qui est tout simplement un nouveau record sur place pour la catégorie des SUV.

Celui-ci a été établi avec, au volant de la voiture électrique, le pilote d'essai en chef de la marque, Ren Zhoucan. Le patron de Xiaomi Lei Jun s'est félicité de ce record sur Weibo, où il a par ailleurs tenu à souligner la performance exceptionnelle du YU7 GT en rappelant à quel point le centre de gravité plus élevé des SUV rendait difficile d'effectuer de telles performances sur ce circuit.