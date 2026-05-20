Xiaomi continue son incursion victorieuse dans le domaine des voitures électriques. Et cette fois, en obtenant un record prestigieux pour son SUV Xiaomi YU7 GT.
Il y a encore un peu plus de deux ans, Xiaomi était pour tout le monde d'abord et avant tout une marque de smartphones à prix intéressants. Mais depuis, le géant chinois s'est lancé dans les véhicules électriques, et affiche des chiffres de ventes qui valident cette stratégie. Et il ne se contente pas de seulement être une marque parmi tant d'autres, puisque Xiaomi veut aussi afficher un profil définitivement sportif, comme on peut le voir aujourd'hui avec ce record.
La Xiaomi YU7 GT impose un nouveau record pour SUV sur le circuit du Nürburgring en Allemagne
Xiaomi vient d'écrire l'histoire du côté de l'Allemagne. Son modèle Xiaomi YU7 GT a en effet achevé un tour de piste en 7:34.931 minutes sur le circuit allemand de Nürburgring - ce qui est tout simplement un nouveau record sur place pour la catégorie des SUV.
Celui-ci a été établi avec, au volant de la voiture électrique, le pilote d'essai en chef de la marque, Ren Zhoucan. Le patron de Xiaomi Lei Jun s'est félicité de ce record sur Weibo, où il a par ailleurs tenu à souligner la performance exceptionnelle du YU7 GT en rappelant à quel point le centre de gravité plus élevé des SUV rendait difficile d'effectuer de telles performances sur ce circuit.
La voiture électrique détrône finalement la voiture thermique sur ce circuit
L'autre point marquant, c'est ici le fait que Xiaomi fait gagner un véhicule électrique face à un véhicule thermique. Car jusqu'alors, le record pour SUV sur le circuit de Nürburgring était détenu par l'Audi RS Q8 Performance (7:36.698), un véhicule thermique. Le véhicule électrique le plus rapide de ce circuit, toutes catégories confondues, reste la Porsche Taycan Turbo GT, à 6:55.533 minutes.
Cette performance de Xiaomi arrive juste avant la présentation officielle du YU7 GT, qui aura lieu ce jeudi 21 mai. On sait déjà que le modèle pourra atteindre une vitesse maximale de 300 km/h, avec une autonomie estimée à 705 kilomètres selon le cycle CLTC. Il devrait être mise en vente à partir de 400 000 yuans (environ 50 200 euros).