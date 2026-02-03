Le constructeur de voitures électriques est à la peine en Europe. Et vit même des heures sombres du côté de notre pays.
Si Elon Musk peut se targuer d'avoir aidé à l'élection de Donald Trump, son nouvel engagement politique n'a par contre pas été particulièrement valorisant pour son entreprise-reine, Tesla, au niveau du Vieux Continent. On a ainsi entendu l'an dernier parler de chiffres constamment en recul chez nous. Une tendance qui est maintenant bien confirmée par les dernières statistiques.
Tesla recule en Europe en 2025, alors que les ventes de véhicules électriques augmentent dans le même temps
Tesla a beau semble-t-il avoir un bel avenir, avec notamment un développement en préparation dans les robots humanoïdes, en Europe, c'est pourtant la catastrophe. C'est ce que nous apprennent ces chiffres communiqués par le média Bloomberg.
Les ventes du constructeur de voitures électriques américain ont ainsi reculé de 27% au niveau du continent européen sur l'ensemble de l'année 2025. Un chiffre qui fait d'autant plus mal à l'entreprise que, durant la même période, les ventes globales de véhicules électriques ont connu une croissance 30% sur le Vieux Continent.
La catastrophe Tesla en France
Et si ça va mal de manière générale, il y a certains coins où c'est encore pire. Par exemple, la France, qui était l'an dernier le troisième marché le plus important en Europe pour les véhicules électriques (après l'Allemagne et le Royaume-Uni), est clairement devenue allergique à la marque. En janvier 2026, ses ventes se sont ainsi effondrées de 42%, avec seulement 661 immatriculations enregistrées - soit tout simplement la pire performance en trois ans de Tesla chez nous. La société d'Elon Musk a ainsi fait moins bien dans l'hexagone que des marques comme Volkswagen ou bien Stellantis.
Et le géant ne peut même pas trouver de consolation sur des marchés où il est généralement plus en veine. En Norvège, où l'on n'achète maintenant pourtant presque plus que des véhicules électriques, les ventes se sont effondrées de 88% le mois dernier. De quoi se demander si Elon Musk a un avenir chez nous, alors que les constructeurs locaux montent en puissance, et que les sociétés chinoises lorgnent de plus en plus sur nos marchés.
