Francis7

J’ai fait mon service militaire en Allemagne en 1998/1999, et ce que j’ai retenu de la population locale dans la Sarre et l’ouest du pays, c’est leur allergie à l’idéologie nazie. Il ne faut jamais leur parler de ça si vous voulez converser avec eux en venant avec les préjugés français. D’ailleurs, c’est puni par la loi que de tenir des propos négationnistes ou d’incitation à la haine raciale. Ils sont même plus cools que les français, peut-être à cause de ce sentiment de culpabilité et de honte nationale. Il ne faut pas leur parler de ça. Alors, un rejet lié à ces incitations ne m’étonne pas du tout.

Mais dans d’autres pays ou en outre-mer française, Tesla est vue comme une marque de puissance liée à sa position sociale. Les personnes sont fières de leur Tesla et on en croise couramment. Ils n’ont pas cette mentalité d’attribution de pensées par procuration liées à Elon Musk. Les gens ne savent pas qui est E. Musk et connaissent encore moins les commentaires et les accusations qui circulent sur lui. Ils ne se sentent pas concernés par ce qu’ils considèrent comme les racontars. Ils veulent juste paraître, être enviés et faire des jaloux. Cela peut être une véritable raison de vivre.

Il y a des endroits où s’ils achètent moins, renouvellent moins c’est parce que les voitures d’il y a deux ou trois ans sont encore en circulation. C’est encore une courte période d’observation pour un phénomène somme toute assez à part. E. Musk ne craint pas cet effondrement du fait de ses allusions. C’est même ce qu’il veut.