Où sont produites les automobiles achetées par les Français ? Une question qui devient de plus en plus importante dans un monde où la mondialisation heureuse semble prendre fin. Et dans ce domaine, si l'on suit les chiffres qui nous sont donnés par l'Institut des Mobilités en Transition, il y aurait une bonne et une mauvaise nouvelle.

La bonne nouvelle d'abord. 77% des véhicules neufs pour particuliers, toutes motorisations incluses, vendus l'an dernier dans notre pays ont été produits au sein de l'Union européenne. La mauvaise, c'est que la France n'a été à l'origine que de 15% de ces véhicules commercialisés dans l'hexagone, (28% provenant d'Europe centrale, 16% d'Espagne et 13% d'Allemagne).