Aujourd'hui, la mode dans le monde politique est à la réindustrialisation. Et dans ce domaine, il semble que la France ait plus à gagner avec les voitures électriques qu'avec les voitures thermiques.
L'électrification du parc automobile français est un des grands défis des prochaines années, défi pour lequel les partis politiques ont tous des idées à proposer. Ça tombe bien, les Français sont de plus en plus intéressés par cette technologie, qui permettrait non seulement d'assurer une plus grande indépendance par rapport aux hydrocarbures, d'aider à réduire les émissions en CO2, mais aussi... de soutenir la réindustrialisation en France.
15% des voitures vendus en France sont made in France...
Où sont produites les automobiles achetées par les Français ? Une question qui devient de plus en plus importante dans un monde où la mondialisation heureuse semble prendre fin. Et dans ce domaine, si l'on suit les chiffres qui nous sont donnés par l'Institut des Mobilités en Transition, il y aurait une bonne et une mauvaise nouvelle.
La bonne nouvelle d'abord. 77% des véhicules neufs pour particuliers, toutes motorisations incluses, vendus l'an dernier dans notre pays ont été produits au sein de l'Union européenne. La mauvaise, c'est que la France n'a été à l'origine que de 15% de ces véhicules commercialisés dans l'hexagone, (28% provenant d'Europe centrale, 16% d'Espagne et 13% d'Allemagne).
… contre 27% des voitures électriques commercialisées dans notre pays
On peut remarquer dans ce domaine que la Chine, décrite comme un ogre, ne compte à cette heure que pour 5% des véhicules vendus chez nous. Mais si trop peu de véhicules neufs trouvant preneurs chez nous ont été assemblés en France, il faut aussi noter que le tout-électrique est dans une situation différente du reste des motorisations.
En effet, loin de cette moyenne de 15%, ce sont tout simplement 27% des véhicules électriques écoulés l'an dernier dans le pays qui sont des véhicules made in France. Un chiffre qui, balanc& avec les 11% des véhicules thermiques made in France écoulés chez nous, s'affiche comme un argument supplémentaire au soutien à l'électrification.