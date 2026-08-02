Le Gouvernement ne s’attendait probablement pas au succès de cette troisième édition. Invité de France Inter le 30 juillet dernier, le ministre de l’Économie et des Finances Roland Lescure a annoncé que les constructeurs et les services de l’État avaient déjà traité 19 500 commandes de véhicules électriques, alors que l'enveloppe budgétaire concerne 50 000 véhicules.

Il a donc annoncé le lancement d’une deuxième vague de 50 000 véhicules, réservée cette fois aux aides à domicile et aux gros rouleurs, rapporte notre confrère Auto Infos. Le ministre a aussi salué le nombre de conducteurs qui roulent aujourd’hui en électrique pour une centaine d’euros par mois, voire 200 euros selon les modèles, qui est désormais de plus de 100 000.

Les ménages n’avaient déposé que 40 000 dossiers en trois semaines lors de l’édition précédente, à l’automne dernier, plutôt décevant d’après plusieurs concessionnaires. Cette fois, les ménages ont déjà passé 19 500 commandes en deux semaines. Il faut dire que Bercy avait gonflé l'enveloppe budgétaire pour la porter à 401 millions d’euros.