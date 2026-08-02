En juillet, les voitures électriques ont franchi la barre du tiers des immatriculations en France, un score inédit. La Renault 5 reprend la tête des ventes devant le Scénic, tandis que le troisième acte du leasing social frôle déjà son plafond de 50 000 dossiers, deux semaines à peine après son lancement.
C’est un mois que Renault devra marquer d’un losange blanc.
Les Français ont acheté 126 808 voitures particulières neuves en juillet, soit 9 % de plus sur un an, selon les chiffres d’AAA Data. Les acheteurs se sont tournés vers l'électrique pour 44 378 de ces immatriculations, soit 35 % du marché total, un score inédit expliqué d’une part par la flambée des prix du carburant, d'autre part par les livraisons des véhicules électriques qui n’arrivent en concessions que maintenant. Par ailleurs, l’État a relancé le 16 juillet le leasing social, ce dispositif de location de voitures électriques neuves à un loyer plafonné à 200 euros par mois. Chez les particuliers, la part de l'électrique grimpe même à 37 %. Et Cocorico, c’est Renault qui en profite.
Bercy prépare une deuxième vague pour les aides à domicile
Le Gouvernement ne s’attendait probablement pas au succès de cette troisième édition. Invité de France Inter le 30 juillet dernier, le ministre de l’Économie et des Finances Roland Lescure a annoncé que les constructeurs et les services de l’État avaient déjà traité 19 500 commandes de véhicules électriques, alors que l'enveloppe budgétaire concerne 50 000 véhicules.
Il a donc annoncé le lancement d’une deuxième vague de 50 000 véhicules, réservée cette fois aux aides à domicile et aux gros rouleurs, rapporte notre confrère Auto Infos. Le ministre a aussi salué le nombre de conducteurs qui roulent aujourd’hui en électrique pour une centaine d’euros par mois, voire 200 euros selon les modèles, qui est désormais de plus de 100 000.
Les ménages n’avaient déposé que 40 000 dossiers en trois semaines lors de l’édition précédente, à l’automne dernier, plutôt décevant d’après plusieurs concessionnaires. Cette fois, les ménages ont déjà passé 19 500 commandes en deux semaines. Il faut dire que Bercy avait gonflé l'enveloppe budgétaire pour la porter à 401 millions d’euros.
Renault truste le podium de juillet
Renault domine le classement des ventes de juillet. La Renault 5 reprend la première place avec 3 794 unités. Elle devance de nouveau la Tesla Model Y, qui dominait ce classement depuis plusieurs mois, selon les données relayées par AAA Data. Le Scénic suit avec 2 910 immatriculations, une progression de 82,3 % sur un an dû à son succès dans les flottes d’entreprise. La nouvelle Twingo se hisse déjà à la troisième marche avec 2 564 ventes pour son premier mois plein de commercialisation. Le Model Y recule à la quatrième place, avec 2 401 livraisons.
Sur le canal des flottes, l’électrique atteint 40 % de part de marché en juillet, contre 35 % sur l’ensemble du marché. Les entreprises achètent pourtant globalement moins de voitures. Les ventes aux sociétés diminuent de 3 %, à 18 907 unités, sous l’effet du malus CO2 et du malus au poids, qui renchérissent les flottes thermiques. Les gestionnaires de flotte immatriculent donc davantage de modèles électriques pour limiter ce malus, tandis que les particuliers accélèrent leurs achats de 19 %, à 64 136 unités.
Le GPL progresse de 49 %, avec 5 172 immatriculations, une bicarburation que seuls Renault et sa filiale Dacia proposent aujourd’hui sur le marché français. Dans le reste du classement, le Skoda Elroq occupe la sixième place et le Kia EV2 fait une entrée réussie à la dixième.