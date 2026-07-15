La deuxième condition est cette fois liée aux trajets du quotidien. Il suffit de remplir l'un des deux critères suivants : habiter à plus de 10 kilomètres de son lieu de travail, ou parcourir plus de 8 000 kilomètres par an avec sa voiture personnelle dans le cadre de son activité professionnelle. Une fois le contrat de location signé, l'engagement porte sur trois ans minimum, et chose à savoir, les ménages déjà bénéficiaires en 2024 ou en 2025 ne pourront pas redéposer de dossier cette année. Dernier point à connaître : cette aide à la location ne se cumule pas avec la prime réservée à l'achat d'une voiture électrique neuve, il faut donc choisir entre les deux.