Après les modèles EV6, EV9, EV3 et, plus récemment, EV4, le nouveau Kia EV2 transpose l’expertise du constructeur dans un segment plus accessible et compact. La marque espère ainsi se positionner durablement sur « un marché qui devrait prendre une importance croissante pour les véhicules électriques d’ici la fin de la décennie. »

Visuellement, on retrouve ce design très anguleux si propre à la marque, avec un capot horizontal très marqué, tout comme le bouclier vertical. A l'avant, on découvre une signature lumineuse en deux parties, tandis que des passages de roues noirs confèrent un côté robuste à l'ensemble, le véhicule étant disponible avec des jantes allant de 16 à 19". A noter la position des blocs optiques à l'arrière, particulièrement bas sur ce Kia EV2.