Kia présente son nouveau SUV électrique EV2, avec la ferme volonté d'ouvrir la gamme zéro émission de la marque à un public encore plus large.
Après l'EV9 et ses dimensions gigantesques, après l'EV3 et son côté plus compact, Kia continue d'élargir son catalogue électrique avec un tout nouveau SUV aux dimensions encore plus réduites, lequel ambitionne de devenir la voiture principale du foyer, en rendant la mobilité électrique plus accessible et plus attractive que jamais.
Le nouveau Kia EV2 attaque le segment des SUV compacts
Après les modèles EV6, EV9, EV3 et, plus récemment, EV4, le nouveau Kia EV2 transpose l’expertise du constructeur dans un segment plus accessible et compact. La marque espère ainsi se positionner durablement sur « un marché qui devrait prendre une importance croissante pour les véhicules électriques d’ici la fin de la décennie. »
Visuellement, on retrouve ce design très anguleux si propre à la marque, avec un capot horizontal très marqué, tout comme le bouclier vertical. A l'avant, on découvre une signature lumineuse en deux parties, tandis que des passages de roues noirs confèrent un côté robuste à l'ensemble, le véhicule étant disponible avec des jantes allant de 16 à 19". A noter la position des blocs optiques à l'arrière, particulièrement bas sur ce Kia EV2.
Bâti sur la plateforme e-GMP, ce nouveau SUV affiche des dimensions de 4,06 m de long, 1,80 m de large pour 1,57 m de haut, soit un gabarit légèrement inférieur à celui d'une Renault 4 E-Tech.
A bord, on profitera d'un poste de conduite composé d'un combiné numérique de 12,3" (31,2 cm), d'un écran de 5,3" (7,6 cm) dédié à la climatisation, et d'un troisième écran de 12,3" pour les autres fonctionnalités. L'habitacle met également l'accent sur du tissu recyclé et du biopolyuréthane enrichi de biomatériaux.
Le SUV pourra se décliner en deux configurations, à savoir une version 5 places, avec une banquette arrière fixe, et une version 4 places (en option), avec ici deux sièges arrière indépendants. Le volume du coffre varie de 321 à 403 litres selon l'ajustement des sièges, avec en prime un petit « frunk » sous le capot avant, de 15L.
Un seul moteur, mais deux batteries disponibles
« Chaque élément de la voiture a été conçu en ayant les attentes des clients européens en tête. Sa taille compacte, son espace intérieur généreux et ses technologies avancées facilitent son intégration dans la vie quotidienne », explique Sjoerd Knipping, COO de Kia Europe.
Le nouveau SUV Kia EV2 sera décliné en deux configurations de batterie. Une première version embarque un pack de 42,2 kWh, tandis qu’une déclinaison à autonomie étendue s’appuie sur une batterie de 61 kWh. Selon les données WLTP fournies par le constructeur, l’autonomie annoncée atteint jusqu’à 317 km pour la version standard et grimpe à 448 km pour la version longue autonomie.
Les deux variantes reposent sur une même architecture électrique en 400V et prennent en charge la recharge rapide en courant continu, permettant de passer de 10 à 80% de charge en environ 30 minutes. Côté motorisation, le Kia EV2 sera propulsé par un bloc de 146ch installé sur le train avant.
Autre nouveauté notable : l’EV2 inaugure, dès son lancement, la recharge en courant alternatif jusqu’à 11 kW de série, avec une option à 22 kW. Une première pour Kia sur un modèle de cette gamme.
Côté production, le Kia EV2 sera assemblé à Zilina (en Slovaquie), dans l'usine à l'origine de l'EV4. La version standard sera assemblée à partir de février 2026, suivie des versions à longue autonomie à partir de juin 2026. Pour ce qui est des tarifs, le Kia EV2 devrait être affiché à moins de 30 000€.