En attendant les prochains C-HR+, bZ4X Touring, et Hilux, Toyota étoffe son catalogue électrique avec un tout nouveau SUV compact, l'Urban Cruiser, dont les commandes sont déjà ouvertes en Europe… mais pas en France.
Il y a quelques jours à peine, on apprenait que Toyota se préparait à rejoindre la liste des marques automobiles compatibles avec la fonction de clé dématérialisée du géant Apple, et voilà que la firme officialise son tout nouveau SUV Urban Cruiser électrique en Europe… mais qui ne sera toutefois pas disponible en France.
Un nouveau SUV Urban Cruiser en Europe chez Toyota…
Quelques jours après avoir officialisé l'arrivée de la technologie hybride auto-rechargeable sur le crossover Aygo X, Toyota prépare le lancement sur le vieux continent d'un nouveau petit SUV 100% électrique : Urban Cruiser. Celui-ci est d'ailleurs déjà disponible à la commande dans certains pays, avec un prix de départ fixé à 31 990€ (en Allemagne).
Un tarif nettement inférieur à celui du C-HR+, premier C-SUV 100% électrique de la marque, proposé quant à lui à partir de 39 600€, pour un SUV qui se veut plus compact, plus polyvalent, avec toujours cette volonté de la marque de « proposer des véhicules 100% électriques suscitant l’émotion grâce à un design élégant et dynamique et un plaisir de conduite sans précédent ».
… mais pas en France
Malheureusement, ce petit SUV qui va venir se frotter à un Peugeot e-2008 (pour ne citer que lui) ne sera pas lancé en France pour le moment.
La marque semble, pour l'heure, vouloir laisser toute la place à son clone, à savoir le Suzuki eVitara, qui arrivera l'année prochaine dans notre pays, et qui partage de nombreuses similitudes (prestations, habitacle, etc.) avec l'Urban Cruiser.
En version deux roues motrices, le Toyota Urban Cruiser sera proposé avec deux batteries LFP (49 et 61 kWh), et avec deux moteurs au choix, à savoir 106 ou 128 kW. Selon le constructeur, le modèle doté de la batterie 61 kWh permet au véhicule de parcourir un peu plus de 420 km (WLTP).
Et pour les amoureux de la conduite en quatre roues motrices, Toyota a pensé à tout, avec un modèle Long Range AWD doté d'un moteur de 135 kW, dont 48 kW installés sur l'essieu arrière. Le couple grimpe à 307 Nm (contre 193 Nm pour les autres modèles), mais l'autonomie redescend à 395 km.
Petit bémol côté recharge, avec une puissance plafonnée à 11 kW en AC et 90 kW en DC, soit de quoi nécessiter environ 45 minutes pour passer de 10 à 80% de batterie. Rappelons que la charge rapide sera proposée en option sur la future Renault Twingo.