Apple a présenté sa solution de clé numérique pour la première fois lors de la WWDC en 2020. Le principe est d’ajouter la clé du véhicule directement dans l’application Wallet afin d’utiliser l’iPhone pour verrouiller, déverrouiller ou démarrer la voiture.

Le fonctionnement peut varier selon les constructeurs, mais trois modes principaux existent. Le premier repose sur l’accès passif : le véhicule se déverrouille à l’approche de l’utilisateur, démarre une fois à bord, puis se verrouille automatiquement lorsqu’il s’éloigne. Le deuxième mode fonctionne par proximité, en plaçant l’appareil près de la poignée ou d’un lecteur dédié pour effectuer les actions. Enfin, certaines implémentations permettent un contrôle à distance, notamment pour verrouiller ou déverrouiller le véhicule.

Apple Wallet prend également en charge le mode Express, qui autorise l’utilisation de la clé sans déverrouiller l’appareil avec un code, Touch ID ou Face ID, selon les réglages choisis par l'utilisateur.