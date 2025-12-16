Le constructeur japonais s'apprête à rejoindre la liste des marques automobiles compatibles avec la fonctionnalité de clé dématérialisée d'Apple. Une mise à jour dans les serveurs de la firme de Cupertino révèle que Toyota figure désormais parmi les partenaires du système.
Introduite il y a plusieurs années, la clé de voiture intégrée à Apple Wallet se déploie progressivement au sein de l’industrie automobile, bien qu'elle peine encore à s’imposer comme un standard. Plusieurs constructeurs ont déjà adopté cette solution, qui permet d’utiliser son smartphone pour accéder à son véhicule. Selon de récentes informations, Toyota travaillerait à son tour sur cette compatibilité. De quoi davantage élargir la liste des marques compatibles avec la clé numérique d’Apple ?
Toyota prépare l'arrivée de ses clés virtuelles sur iPhone
L’information provient d’une découverte repérée par l'analyste Aaron Perris du site MacRumors. D’après ses observations, l’infrastructure interne d’Apple a été mise à jour pour inclure Toyota dans la liste des constructeurs prenant en charge la clé de voiture intégrée à Apple Wallet. À ce stade, ni Apple ni Toyota n’ont officiellement communiqué sur le sujet.
Aucun calendrier de déploiement n’a été précisé, pas plus que les modèles susceptibles d’être concernés. D’après les informations relayées par 9to5Mac, cette compatibilité pourrait aussi bien être étendue à des véhicules déjà commercialisés que réservée à de futurs modèles. En l’absence d’annonce formelle, ces points restent donc en suspens.
Comment fonctionne la clé de voiture dans Apple Wallet
Apple a présenté sa solution de clé numérique pour la première fois lors de la WWDC en 2020. Le principe est d’ajouter la clé du véhicule directement dans l’application Wallet afin d’utiliser l’iPhone pour verrouiller, déverrouiller ou démarrer la voiture.
Le fonctionnement peut varier selon les constructeurs, mais trois modes principaux existent. Le premier repose sur l’accès passif : le véhicule se déverrouille à l’approche de l’utilisateur, démarre une fois à bord, puis se verrouille automatiquement lorsqu’il s’éloigne. Le deuxième mode fonctionne par proximité, en plaçant l’appareil près de la poignée ou d’un lecteur dédié pour effectuer les actions. Enfin, certaines implémentations permettent un contrôle à distance, notamment pour verrouiller ou déverrouiller le véhicule.
Apple Wallet prend également en charge le mode Express, qui autorise l’utilisation de la clé sans déverrouiller l’appareil avec un code, Touch ID ou Face ID, selon les réglages choisis par l'utilisateur.