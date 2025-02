Pour éviter les commandes accidentelles, Apple prévoit un système de validation. L’iPhone devra confirmer que l’utilisateur a bien l’autorisation de contrôler l’appareil ciblé. Dans certains cas, l’utilisateur pourrait ensuite ne plus avoir besoin d’entrer un code ou d’utiliser la reconnaissance biométrique pour exécuter certaines commandes. Cette approche rappelle ainsi des dispositifs déjà existants dans l'univers Apple. L’Apple Watch peut , par exemple, déverrouiller un Mac sans saisir de mot de passe une fois déverrouillée et portée au poignet.

L'iPhone peut déjà être utilisé aujourd'hui comme une télécommande avec l'Apple TV 4K, mais les interactions sont limitées au contrôle de l'interface, à la lecture ou à la pause des programmes diffusés ou à la saisie de caractères pour taper une recherche ou un mot de passe.

Si ce brevet se concrétise, les possibilités d'interactions avec les objets du quotidien seraient bien plus nombreuses, et particulièrement dans le domaine de la domotique. Apple serait d'ailleurs en train de se pencher sérieusement sur le sujet et prévoirait une gamme d'accessoires connectés, notamment un écran connecté dès 2025, mais aussi des caméras de surveillance pour la maison. Ce système de commande pourrait être le chainon manquant entre le smartphone et ces différents appareils pour un futur plus simple, dans lequel l'iPhone conserve sa place centrale.