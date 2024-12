Voilà quelques années déjà que la domotique a fait son entrée dans les foyers de nombreux amateurs de high-tech. Rappelons qu'il s'agit là de cet ensemble de méthodes qui permettent de relier des systèmes électroniques intelligents et interconnectés dans une même pièce, dans une même maison. Cet écosystème permet de centraliser le contrôle de différents systèmes (chauffage, sonnette, caméra, alarme, éclairage…) d'un domicile.

Du côté de chez Apple, on a déjà un pied dans la domotique avec l'application Maison. Cette dernière permet de contrôler ses différents accessoires connectés, avec notamment la gamme HomePod, ou encore l'Apple TV, mais aussi d'autres systèmes compatibles HomeKit. Et selon Bloomberg, Apple souhaiterait donc aller plus loin.